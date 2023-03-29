Помещение «Люкс Спа» в Белгороде выставят на торги за 10,8 млн рублей

Всего приставы выставят на торги десять лотов арестованной недвижимости. В их числе и другое недвижимое имущество в Белгороде. Продать планируют квартиру площадью 33,2 кв. м за 894 тыс. рублей, жилое помещение площадью 48,6 кв. м за 3 млн рублей, жилое помещение площадью 37,2 кв. м за 3,3 млн рублей, а также земельный участок площадью 21,3 кв. м и гараж 18,1 кв. м за 185 тыс. рублей.