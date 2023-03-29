Помещение «Люкс Спа» в Белгороде выставят на торги за 10,8 млн рублей

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Помещение, принадлежащее ООО «Люкс Спа» в Белгороде, выставят на торги за 10,8 млн рублей. Имущество появится на аукционе 11 апреля. Как сообщили в пресс-службе УФССП, продажа поможет компании выплатить компенсацию убытков ИП. Проблемы у предпринимателя появились из-за залитого помещения.
Всего приставы выставят на торги десять лотов арестованной недвижимости. В их числе и другое недвижимое имущество в Белгороде. Продать планируют квартиру площадью 33,2 кв. м за 894 тыс. рублей, жилое помещение площадью 48,6 кв. м за 3 млн рублей, жилое помещение площадью 37,2 кв. м за 3,3 млн рублей, а также земельный участок площадью 21,3 кв. м и гараж 18,1 кв. м за 185 тыс. рублей.
Помимо этого, на торги выставят имущество в Белгородском районе, Старооскольском горокруге и Короче. Аукцион пройдёт в электронном формате.
ООО «Люкс Спа» зарегистрировано в Дубовом на ул. Благодатной, 28. По этому же адресу находится BaliSPA. В Белгороде ООО «Люкс Спа» принадлежит салон аюрведического массажа «Будулюбитьбуду» на ул. Шевченко, 1.