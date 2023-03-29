Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС

30 марта в Шебекино пройдут плановые учения — командно-штабная тренировка. Её проводят в рамках реализации программы мероприятий по ГО и ЧС. Ранее в городе уже проводили один её пункт и проверяли системы оповещения населения. Выявленные по результатам проверки проблемы устраняют, рассказал глава горокруга Владимир Жданов.