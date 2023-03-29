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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС

29 марта 2023, 12:24
Фото: 1MI

В Шебекино проведут плановые учения по действиям в случае ЧС

30 марта в Шебекино пройдёт командно-штабная тренировка. В городе проведут комплексную работу системы оповещения и транспорта при объявлении ЧС. Подробности сообщил глава городского округа Владимир Жданов.
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СВО

30 марта в Шебекино пройдут плановые учения — командно-штабная тренировка. Её проводят в рамках реализации программы мероприятий по ГО и ЧС. Ранее в городе уже проводили один её пункт и проверяли системы оповещения населения. Выявленные по результатам проверки проблемы устраняют, рассказал глава горокруга Владимир Жданов.

Завтра в городе проведут ещё один этап учений, который объединит комплексную работу системы оповещения и транспорта при объявлении чрезвычайной ситуации. Тренировать будут водителей автобусов, которых задействуют в случаях, если из города придётся вывозить людей.

Подобные тренировки ранее проводились только в сёлах городского округа. Теперь учения пройдут в самом городе. Участвовать в них будут водители на школьных автобусах и автобусах большой вместимости.

Начнутся учения в полдень. В этот момент шебекинцы услышат учебную сирену. Местных жителей чиновники просят сохранять спокойствие.

Фото: страница Владимира Жданова ВК

Напомним, 29 марта в 11:00 сирена сработала в Белгороде. В областном центре снова проверяли системы оповещения. Ранее их включали 1 марта.

В Белгороде сработала сирена
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Владимир Жданов#Учения#СВО#Тренировка#Общество
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