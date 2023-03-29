Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
30 марта в Шебекино пройдут плановые учения — командно-штабная тренировка. Её проводят в рамках реализации программы мероприятий по ГО и ЧС. Ранее в городе уже проводили один её пункт и проверяли системы оповещения населения. Выявленные по результатам проверки проблемы устраняют, рассказал глава горокруга Владимир Жданов.
Завтра в городе проведут ещё один этап учений, который объединит комплексную работу системы оповещения и транспорта при объявлении чрезвычайной ситуации. Тренировать будут водителей автобусов, которых задействуют в случаях, если из города придётся вывозить людей.
Подобные тренировки ранее проводились только в сёлах городского округа. Теперь учения пройдут в самом городе. Участвовать в них будут водители на школьных автобусах и автобусах большой вместимости.
Начнутся учения в полдень. В этот момент шебекинцы услышат учебную сирену. Местных жителей чиновники просят сохранять спокойствие.
Напомним, 29 марта в 11:00 сирена сработала в Белгороде. В областном центре снова проверяли системы оповещения. Ранее их включали 1 марта.