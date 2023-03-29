Плановые учения и нового адвоката экс-мэра Иванова обсуждали белгородцы 29 марта

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
30 марта в Шебекино проведут плановые учения по действиям в случае ЧС. Начнётся тренировка в полдень с учебной сирены. Как объяснил глава городского округа Владимир Жданов, учения — командно-штабная тренировка. Местных жителей чиновник просит сохранять спокойствие.
Этап учений объединит комплексную работу системы оповещения и транспорта при объявлении чрезвычайной ситуации. Проверку пройдут водители, которые по очереди будут въезжать в город на школьных автобусах и транспорте большой вместимости.
Адвокат Елена Палымова подтвердила, что больше не будет защищать экс-мэра Белгорода Антона Иванова. Она сообщила, что стороны расторгли соглашение, однако никаких претензий друг к другу они не имеют. Теперь у экс-градоначальника другой адвокат, которого, по словам юриста, она знает.
Как отметила Палымова, инициатором расторжения соглашения выступила она сама. По поводу нового адвоката юрист не возражает, поскольку, по её мнению, в этом уголовном деле важна командная работа.
Матери срочников, обращавшиеся к губернатору Вячеславу Гладкову, на назначенные с ним встречи не пришли. Мероприятие глава региона ранее анонсировал во время прямой линии по телевидению.
Просили матери военнослужащих, например, отправить сыновей в отпуск или помочь в решении каких-либо проблем. Тогда Гладков ответил, что эти вопросы не в его компетенции, однако предложил провести встречу 28 марта.
На приём к губернатору записались две женщины. Однако вскоре по различным причинам они прийти отказались.