Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Плановые учения и нового адвоката экс-мэра Иванова обсуждали белгородцы 29 марта

29 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В Шебекино проведут плановые учения на случай ЧС, адвокат Антона Иванова подтвердила, что расторгла соглашение с ним, а две матери срочников не стали встречаться с губернатором Вячеславом Гладковым.

Плановые учения

30 марта в Шебекино проведут плановые учения по действиям в случае ЧС. Начнётся тренировка в полдень с учебной сирены. Как объяснил глава городского округа Владимир Жданов, учения — командно-штабная тренировка. Местных жителей чиновник просит сохранять спокойствие.

Этап учений объединит комплексную работу системы оповещения и транспорта при объявлении чрезвычайной ситуации. Проверку пройдут водители, которые по очереди будут въезжать в город на школьных автобусах и транспорте большой вместимости.

Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС
Узнать подробнее

Иванов без защиты

Адвокат Елена Палымова подтвердила, что больше не будет защищать экс-мэра Белгорода Антона Иванова. Она сообщила, что стороны расторгли соглашение, однако никаких претензий друг к другу они не имеют. Теперь у экс-градоначальника другой адвокат, которого, по словам юриста, она знает.

Как отметила Палымова, инициатором расторжения соглашения выступила она сама. По поводу нового адвоката юрист не возражает, поскольку, по её мнению, в этом уголовном деле важна командная работа.

Адвокат экс-мэра Белгорода подтвердила, что расторгла соглашение с Ивановым
Узнать подробнее

Отказ от встречи

Матери срочников, обращавшиеся к губернатору Вячеславу Гладкову, на назначенные с ним встречи не пришли. Мероприятие глава региона ранее анонсировал во время прямой линии по телевидению.

Просили матери военнослужащих, например, отправить сыновей в отпуск или помочь в решении каких-либо проблем. Тогда Гладков ответил, что эти вопросы не в его компетенции, однако предложил провести встречу 28 марта.

На приём к губернатору записались две женщины. Однако вскоре по различным причинам они прийти отказались.

Матери срочников отказались от встречи с белгородским губернатором Гладковым
Узнать подробнее
Читайте также:
Сирены и громкоговорители вновь включат в Белгородской областиЭкс-мэр Белгорода Антон Иванов сменил адвокатаВ конце марта Гладков проведёт встречу с матерями белгородцев-срочников
#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Шебекино#Итоги дня#Общество#Город#Учения#Автобусы#Водители#Чс#Владимир Жданов#Срочники#Встреча#Адвокат#Экс-мэр
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности обстрела села Черемошное в Белгородской области
Сегодня, 14:57
«У меня три почки»: почему Сергиенко просил перевести его из СИЗО под домашний арест
Сегодня, 11:55
Для работы в поле в белгородском приграничье потребуется согласие силовиков
Сегодня, 15:09
Белгородская прокуратура не проверяет на экстремизм «Потрясение» Евгения Савченко
Сегодня, 13:05
Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС
Сегодня, 12:24
В Белгородской области стартуют смены в детских лагерях
Сегодня, 16:42