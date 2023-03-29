Плановые учения и нового адвоката экс-мэра Иванова обсуждали белгородцы 29 марта

Адвокат Елена Палымова подтвердила, что больше не будет защищать экс-мэра Белгорода Антона Иванова. Она сообщила, что стороны расторгли соглашение, однако никаких претензий друг к другу они не имеют. Теперь у экс-градоначальника другой адвокат, которого, по словам юриста, она знает.