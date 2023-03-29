Песков не стал отвечать на вопросы о сроках проведения СВО

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о сроках проведения спецоперации на Украине. Он переадресовал обращение в Министерство обороны РФ.
На этот вопрос должны отвечать специалисты из профильного ведомства, считают в Кремле. Как пишет издание, ранее стало известно, что Запад будет настаивать на начале контрнаступления, несмотря на неготовность ВСУ.
Также пресс-секретарь Владимира Путина высказался о противостоянии между Россией и Западом. Это надолго, поэтому нужна твёрдость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента, заявил официальный представитель Кремля.