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Песков не стал отвечать на вопросы о сроках проведения СВО

29 марта 2023, 11:34
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента не ответил на вопрос о возможных сроках проведения спецоперации и переадресовал его в Минобороны РФ, пишут «Народные новости».
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СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о сроках проведения спецоперации на Украине. Он переадресовал обращение в Министерство обороны РФ.

На этот вопрос должны отвечать специалисты из профильного ведомства, считают в Кремле. Как пишет издание, ранее стало известно, что Запад будет настаивать на начале контрнаступления, несмотря на неготовность ВСУ.

Также пресс-секретарь Владимира Путина высказался о противостоянии между Россией и Западом. Это надолго, поэтому нужна твёрдость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента, заявил официальный представитель Кремля.

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#Наталья Корявых#Владимир Путин#Дмитрий Песков#СВО#Спецоперация#Кремль#Президент рф#Минобороны#Политика
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