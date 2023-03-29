Отдых в Санкт-Петербурге: как интересно и необычно провести время

Санкт-Петербург — второй по величине город России, а также место, где можно провести время интересно, атмосферно и получить максимум удовольствия от туризма. Отдых в Петербурге подарит вам настоящую экскурсию по достопримечательностям России, даже если вы занимаетесь туризмом впервые.