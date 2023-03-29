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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

МЧС предупредило о новом обстреле в Белгородской области

29 марта 2023, 14:18
Фото: Bel.ru

Черемошное под Белгородом попало под обстрел ВСУ

В Белгородском районе под огнём оказалось село Черемошное. Об этом свидетельствуют уведомления, которые получили жители региона.
Сюжет
Обстрел

Жителей села Черемошное Белгородского района попросили срочно спуститься в укрытия из-за обстрела. Об этом сообщается в СМС-уведомлениях, рассылаемых РСЧС.

На 29 марта это пока единственный известный обстрел населённых пунктов Белгородской области. Официальных данных о последствиях пока не поступало.

Ранее, 28 марта, обстреляли как минимум два населённых пункта региона — посёлок Ленинский Шебекинского горокруга и село Вериговка Валуйского горокруга.

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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Черемошное
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