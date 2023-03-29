МЧС предупредило о новом обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Жителей села Черемошное Белгородского района попросили срочно спуститься в укрытия из-за обстрела. Об этом сообщается в СМС-уведомлениях, рассылаемых РСЧС.
На 29 марта это пока единственный известный обстрел населённых пунктов Белгородской области. Официальных данных о последствиях пока не поступало.
Ранее, 28 марта, обстреляли как минимум два населённых пункта региона — посёлок Ленинский Шебекинского горокруга и село Вериговка Валуйского горокруга.