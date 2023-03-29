Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Матери срочников отказались от встречи с белгородским губернатором Гладковым

29 марта 2023, 06:46
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил встретиться с матерями срочников 28 марта. Однако из двух записавшихся женщин ни одна не пришла, рассказал губернатор на своей странице в соцсети.

Вячеслав Гладков рассказал, что к нему в ходе прямой линии на областном телевидении обращались матери срочников из разных регионов с различными просьбами. Например, отправить их сыновей в отпуск или помочь в решении каких-либо проблем.

Глава региона пояснил, что такие вопросы не в его компетенции, но предложил провести встречу 28 марта. В итоге записались две женщины. Однако вскоре и они отказались по разным причинам.

«С одной стороны, делаю вывод, что не всё так сложно, как первоначально в сообщениях читалось, а с другой стороны, всегда готов откликнуться на те просьбы, которые нам по силам», — отметил Гладков.

В конце марта Гладков проведёт встречу с матерями белгородцев-срочников
Узнать подробнее
Читайте также:
Служащим в Белгородской области срочникам предложили повысить выплатыБелгородцы переживают, что срочники замёрзнут зимойМатери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
#Ольга Аксёнова#Матери#Срочники#Встреча#Военнослужащие#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор
Подпишитесь
После благоустройства дворов в Белгороде на подрядчика подали в суд
Сегодня, 07:53
В Белгороде высадят голубые ели, яблони «Стрит Парад» и сахаристый клён
Сегодня, 08:40
Белгородцам ответили, планируется ли эвакуация Шебекино
Сегодня, 06:56
Адвокат экс-мэра Белгорода подтвердила, что расторгла соглашение с Ивановым
Сегодня, 07:17
В Белгороде сработала сирена
Сегодня, 08:49