Матери срочников отказались от встречи с белгородским губернатором Гладковым

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Вячеслав Гладков рассказал, что к нему в ходе прямой линии на областном телевидении обращались матери срочников из разных регионов с различными просьбами. Например, отправить их сыновей в отпуск или помочь в решении каких-либо проблем.
Глава региона пояснил, что такие вопросы не в его компетенции, но предложил провести встречу 28 марта. В итоге записались две женщины. Однако вскоре и они отказались по разным причинам.
«С одной стороны, делаю вывод, что не всё так сложно, как первоначально в сообщениях читалось, а с другой стороны, всегда готов откликнуться на те просьбы, которые нам по силам», — отметил Гладков.