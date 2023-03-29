Куличи от местных производителей будут продавать на пасхальных ярмарках в Белгороде

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Белгороде с 10 по 23 апреля будет работать пасхальная ярмарка. Для этих целей организуют 65 точек во всех районах города рядом с торговыми центрами, рынками и магазинами.
Все желающие смогут приобрести на ярмарке куличи от местных пекарен. Работать торговые площадки будут с 9:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 19:00 в выходные дни.
В этом году праздник Пасхи отмечается 16 апреля. С 27 февраля по 15 апреля длится Великий пост.