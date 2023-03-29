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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Куличи от местных производителей будут продавать на пасхальных ярмарках в Белгороде

29 марта 2023, 10:07
Фото: 1MI

Пасхальные ярмарки откроют в Белгороде

Праздничная ярмарка будет работать во всех районах города с 10 по 23 апреля, сообщили в мэрии. На ней можно будет купить куличи от местных пекарен.

В Белгороде с 10 по 23 апреля будет работать пасхальная ярмарка. Для этих целей организуют 65 точек во всех районах города рядом с торговыми центрами, рынками и магазинами.

Все желающие смогут приобрести на ярмарке куличи от местных пекарен. Работать торговые площадки будут с 9:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 19:00 в выходные дни.

В этом году праздник Пасхи отмечается 16 апреля. С 27 февраля по 15 апреля длится Великий пост.

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#Ольга Аксёнова#Ярмарка#Пасхальная ярмарка#Куличи#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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