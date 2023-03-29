Красноярский край занял 81-е место в экологическом рейтинге российских субъектов

Из комментариев руководителя природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова следует, что крайне необходимой мерой для эффективного решения актуальной проблемы чистого воздуха как Красноярского края, так и нескольких других российских субъектов, является газификация. Невзирая на все вероятные сложности, в том числе и противодействие со стороны регионов, которые ведут добычу угля и привыкли использовать его вместо иных ресурсов, отметил Пукалов. Между тем экология не должна становиться инструментом для выбивания средств из государственной казны или проведения избирательных кампаний, подчеркнул он.