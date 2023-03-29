Красноярский край занял 81-е место в экологическом рейтинге российских субъектов

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Руководитель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин заявил, что Красноярский край оказался на 81-м месте из 85. В настоящее время продолжает расти число жалоб красноярцев, которых возмущает загрязненный воздух, пишет prmira.ru.
Больше всего дней с неблагоприятными погодными условиями, при которых затрудняется процесс рассеивания загрязнений, выпало на январь и февраль текущего года. Таких было 34, уточнил Нагибин. Он обратил внимание на то, что это довольно высокий показатель. Больше зафиксировано только в Челябинской области, поставившей в 2022 году антирекорд – 124 дня с неблагоприятными погодными условиями.
В России успешно продолжают реализовывать масштабный национальный проект «Экология». Ключевыми проблемами в Красноярске на сегодняшний день являются наличие загрязнений в атмосферном воздухе, сложности с мусорной реформой и некачественное автомобильное топливо.
Из комментариев руководителя природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова следует, что крайне необходимой мерой для эффективного решения актуальной проблемы чистого воздуха как Красноярского края, так и нескольких других российских субъектов, является газификация. Невзирая на все вероятные сложности, в том числе и противодействие со стороны регионов, которые ведут добычу угля и привыкли использовать его вместо иных ресурсов, отметил Пукалов. Между тем экология не должна становиться инструментом для выбивания средств из государственной казны или проведения избирательных кампаний, подчеркнул он.
В свою очередь руководитель отдела экологических инициатив «Зеленого патруля» Анастасия Фатерина заявила, что в Национальном экологическом рейтинге повысили позиции регионы российской Арктики. Эксперт аргументировала это тем, что экологическая реабилитация территорий является там одним из приоритетных направлений деятельности правительства.
Проект «Чистая Арктика» реализуют уже два года. За это время волонтеры в девяти арктических регионах подготовили к переработке примерно пять тысяч тонн отходов. При этом активисты активно продолжают заниматься освоением института общественных экоинспекторов и организацией мероприятий эколого-просветительского характера. Ямало-Ненецкий АО и Норильск занимают в этой сфере лидирующие позиции.