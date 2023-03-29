Кириенко проинформировал о четвертом сезоне «Большой перемены»

«Вы стали лучшими из нескольких миллионов. Теперь вы точно верите в себя и точно знаете: если по-настоящему мечтать, верить, если уметь бороться и трудиться, то нет ничего невозможного, - заявил Кириенко. - Вы можете реализовать любую самую смелую мечту».