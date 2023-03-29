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Кириенко проинформировал о четвертом сезоне «Большой перемены»

29 марта 2023, 10:47
На ледовой арене «Шайба» федеральной территории «Сириус» 28 марта провели торжественную церемонию старта четвертого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена». Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал об успехах предыдущих сезонов и о новшествах проекта.

На церемонии открытия очередного сезона «Большой перемены» присутствовали три тысячи человек – участники и победители трех предыдущих сезонов, а также их наставники, пишет tass.ru.

«Вы стали лучшими из нескольких миллионов. Теперь вы точно верите в себя и точно знаете: если по-настоящему мечтать, верить, если уметь бороться и трудиться, то нет ничего невозможного, - заявил Кириенко. - Вы можете реализовать любую самую смелую мечту».

Заместитель руководителя администрации президента отметил проект, разработанный Алиной Амировой из Пермского края. Она инициировала создание волонтерского корпуса «Большой перемены». Главная цель – предоставить выпускникам возможность помогать юным участникам. Несколько сотен активистов присоединились к проекту только за первый день работы.

В рамках реализации акции, получившей название «Добрые письма», представители подрастающего поколения отправили военнослужащим свыше миллиона писем со словами поддержки.

Выразив благодарность педагогам, Кириенко сообщил, что в очередном сезоне подготовившие победителей наставники смогут отправиться в путешествие по южным российским субъектам. С такой инициативой выступили победившие в конкурсе учащиеся 5 - 7-х классов, которым подарили «Путешествие мечты».

Кириенко проинформировал также об учрежденном «Большой переменой» «Движении Первых» для молодежи и детей. Российский лидер Владимир Путин не только поддержал эту идею, но и лично руководит наблюдательным советом организации. Ценности нового движения – «Быть Первыми», «Быть вместе», «Быть человеком», «Быть в движении», «Быть с Россией».

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 15 мая пройти регистрацию на платформе bolshayaperemena.online.

Напомним: всероссийский конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Реализации конкурса содействует Минпросвещения РФ, соорганизатор - Федеральное агентство по делам молодежи.

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