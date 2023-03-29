Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта 16:02

Published 29 марта 16:02

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Изображение материала

Грандиозные проекты незрячей общественницы из Донецка выходят на мировой уровень

29 марта 2023, 16:02
Лариса Саевич – инвалид по зрению, успешно совмещает творчество и общественную деятельность. Сегодня она - международный эксперт по вопросам инвалидности и доступной среды, всемирно известная поэтесса и журналистка.

Лариса Витольдовна, героиня проекта #безграничные_донбасс, родилась обычной, здоровой девочкой. Она прекрасно училась - с золотой медалью закончила общеобразовательную и музыкальную школы, а после получила диплом с отличием по специальности «Английский и французский языки и литература» в Донецком Государственном Университете (сейчас ДонНУ).

Быстро продвигаясь по карьерной лестнице, прошла путь от переводчика и преподавателя иностранных языков до руководителя региональных и национальных представительств международных компаний («Триад ГМБХ» - директор представительства по Донецкой и Луганской областям, «Daewoo Electronics» - главный менеджер по организации продаж по Юго-Востоку Украины, «Clatronic»- руководитель направления и др.).

Активная и целеустремленная женщина наслаждалась любимой работой, много путешествовала по миру и была уверена в том, что светлое будущее уже здесь. Но в августе 2007 года произошло ДТП, которое полностью изменило ее жизнь.

«Не люблю эту фразу «до и после», но, наверное, каждый из нас это проходит в определенном контексте и понимает, что это значит», - отмечает Лариса Витольдовна

Это была страшная авария. Если про везунчиков обычно говорят «родился в рубашке», то о Ларисе тогда врачи говорили: «родилась в шубе». Женщина несколько месяцев была прикована к постели, ее буквально собирали по кусочкам. Но волевой характер дал знать о себе и здесь – она встала на ноги.

Однако, без последствий не обошлось – наша героиня практически полностью потеряла зрение. Сказать, что весь ее мир в одночасье рухнул – ничего не сказать: мечты и планы растаяли, от работы пришлось отказаться, привычное окружение испарилось… и это уже не говоря о том, что теперь, эта привыкшая к успеху и независимости женщина, не могла даже полноценно обеспечивать свои первичные потребности. На Ларису Витольдовну обрушились депрессия и страх. Страх неизвестности.

К счастью, внутренний стержень и поддержка семьи помогли Ларисе пережить это непростое время. Именно благодаря близким людям наша героиня сделала первый шаг к новой жизни – обратилась в общественную организацию по работе с инвалидами, где ей помогли адаптироваться к новым условиям жизни. Она же в свою очередь поделилась своими знаниями и опытом международной работы.

Именно отсюда берет старт карьера Ларисы Витольдовны, как общественного деятеля. Осознав, что ее богатый опыт в менеджменте сможет сделать лучше жизнь тысяч людей с ограничениями по здоровью, она приняла решение создать собственную общественную организацию, призванную защищать права слабовидящих. И, конечно, в свойственной ей манере, вывела этот проект на достойный уровень – ее фонд вошел в состав «Национальной ассамблеи инвалидов Украины».

С тех пор наша героиня реализовала множество проектов, направленных на улучшение условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть среди них и международные. К примеру, она была координатором по подготовке целого Донецка к матчам Чемпионата Европы по футболу в 2012 году в вопросах доступности города для людей с ограничениями по здоровью.

«Я очень горжусь, что мне доверили возглавить этот проект и стать его региональным координатором по Донецку. Работа началась еще в 2011 году. Город должен был быть готов к приему не только обычных здоровых болельщиков, но и болельщиков с любыми функциональными нарушениями. В течение полутора лет мы работали с архитекторами, с транспортниками, со строителями, с общественными организациями, с руководителями области. Мы боролись за каждый шаг, за каждый знак, за каждый доступный туалет и в итоге наш стадион «Донбасс-арена» был признан лучшим и самым доступным для любых маломобильных групп из всех украинских городов в рамках этого чемпионата», - вспоминает Лариса Витольдовна.

В рамках этой работы Лариса Саевич организовывала работу волонтерских групп, обучала и курировала работу первых тифлокомментаторов, координировала работу по обеспечению доступной среды. За такой колоссальный труд неутомимая женщина была награждена специальным призом и благодарностью президента УЕФА Мишеля Платини.

Любой, кто знает Ларису Саевич, отзывается о ней исключительно в превосходной степени. И это не удивительно, ведь эта женщина не только талантливый менеджер, но и просто интеллигентный, добрый и разносторонний человек. Общаться с ней одно удовольствие. И она с таким же удовольствием общается с нами через свои стихи и прозу.

Первый сборник ее работ вышел в 2014 году при всесторонней помощи и поддержке Народного артиста России Сергея Захарова, представителем по связям с прессой которого наша героиня была семь лет.

«Я всегда считала это своим хобби. Никогда не пыталась превратить это в книгу, как-то собрать, где-то публиковать. Ну пишется и пишется. Так вот первым человеком, который собрал мои стихи (он в течение пары лет складывал мои стихи в отдельную папку в компьютере) был Сергей Захаров. Он предложил свою помощь и поддержку, сказал, что просто пора, нужно. То, что ты пишешь достойно того, чтобы это читали, чтобы на эти стихи писались песни», - улыбается Лариса.

И это святая правда. Ее стихи нужно читать. В них искусно переплетаются тонкий юмор и горький жизненный опыт, радость и печаль, отчаяние и бесконечная любовь к жизни и людям. Эти произведения просто не могут не задевать за живое и именно поэтому на многие из них написаны песни как местными донецкими, так и российскими композиторами.

Сегодня поэтессу, писательницу и журналистку Ларису Саевич знают и любят во всех странах бывшего СНГ, Болгарии, Великобритании и других странах. Да и как можно не любить этот слог? Вот отрывок из стихотворения «Оторваться от земли», написанного в далеком 2007 году, почти сразу после аварии:

Почему мы летать не умеем?

Облететь бы планету всю…

Было б с крыльями жить веселее

От Майами и до Хонсю.

 

Я б взлетала, когда захотела,

Улетала б от бед и невзгод,

И в полете душа б моя пела

340 полетных дней в год.

 

25 оставляю на сушку,

Мойку крыльев шампунем без слез,

Тримминг перьев себе на подушку…

Может – в шутку, а может – в всерьез.

 

Я б сдала на права крылодвижца,

Получила бы допуск всех стран,

Взмыла б к солнцу без страха разбиться,

Как мечтали Дедал и Икар.

 

Это стихотворение стало визитной карточкой Ларисы Саевич, так точно отражающей характер этой легкой на подъем и открытой для всего мира женщины. Искренне восхищаемся и желаем только легких взлетов и мягких посадок.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
ВСУ обстреляли Шебекино
Сегодня, 16:09
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Белгородские власти объявили о новых учениях
Сегодня, 15:42