Грандиозные проекты незрячей общественницы из Донецка выходят на мировой уровень

Posted 29 марта 16:02
Published 29 марта 16:02
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Лариса Витольдовна, героиня проекта #безграничные_донбасс, родилась обычной, здоровой девочкой. Она прекрасно училась - с золотой медалью закончила общеобразовательную и музыкальную школы, а после получила диплом с отличием по специальности «Английский и французский языки и литература» в Донецком Государственном Университете (сейчас ДонНУ).
Быстро продвигаясь по карьерной лестнице, прошла путь от переводчика и преподавателя иностранных языков до руководителя региональных и национальных представительств международных компаний («Триад ГМБХ» - директор представительства по Донецкой и Луганской областям, «Daewoo Electronics» - главный менеджер по организации продаж по Юго-Востоку Украины, «Clatronic»- руководитель направления и др.).
Активная и целеустремленная женщина наслаждалась любимой работой, много путешествовала по миру и была уверена в том, что светлое будущее уже здесь. Но в августе 2007 года произошло ДТП, которое полностью изменило ее жизнь.
«Не люблю эту фразу «до и после», но, наверное, каждый из нас это проходит в определенном контексте и понимает, что это значит», - отмечает Лариса Витольдовна
Это была страшная авария. Если про везунчиков обычно говорят «родился в рубашке», то о Ларисе тогда врачи говорили: «родилась в шубе». Женщина несколько месяцев была прикована к постели, ее буквально собирали по кусочкам. Но волевой характер дал знать о себе и здесь – она встала на ноги.
Однако, без последствий не обошлось – наша героиня практически полностью потеряла зрение. Сказать, что весь ее мир в одночасье рухнул – ничего не сказать: мечты и планы растаяли, от работы пришлось отказаться, привычное окружение испарилось… и это уже не говоря о том, что теперь, эта привыкшая к успеху и независимости женщина, не могла даже полноценно обеспечивать свои первичные потребности. На Ларису Витольдовну обрушились депрессия и страх. Страх неизвестности.
К счастью, внутренний стержень и поддержка семьи помогли Ларисе пережить это непростое время. Именно благодаря близким людям наша героиня сделала первый шаг к новой жизни – обратилась в общественную организацию по работе с инвалидами, где ей помогли адаптироваться к новым условиям жизни. Она же в свою очередь поделилась своими знаниями и опытом международной работы.
Именно отсюда берет старт карьера Ларисы Витольдовны, как общественного деятеля. Осознав, что ее богатый опыт в менеджменте сможет сделать лучше жизнь тысяч людей с ограничениями по здоровью, она приняла решение создать собственную общественную организацию, призванную защищать права слабовидящих. И, конечно, в свойственной ей манере, вывела этот проект на достойный уровень – ее фонд вошел в состав «Национальной ассамблеи инвалидов Украины».
С тех пор наша героиня реализовала множество проектов, направленных на улучшение условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть среди них и международные. К примеру, она была координатором по подготовке целого Донецка к матчам Чемпионата Европы по футболу в 2012 году в вопросах доступности города для людей с ограничениями по здоровью.
«Я очень горжусь, что мне доверили возглавить этот проект и стать его региональным координатором по Донецку. Работа началась еще в 2011 году. Город должен был быть готов к приему не только обычных здоровых болельщиков, но и болельщиков с любыми функциональными нарушениями. В течение полутора лет мы работали с архитекторами, с транспортниками, со строителями, с общественными организациями, с руководителями области. Мы боролись за каждый шаг, за каждый знак, за каждый доступный туалет и в итоге наш стадион «Донбасс-арена» был признан лучшим и самым доступным для любых маломобильных групп из всех украинских городов в рамках этого чемпионата», - вспоминает Лариса Витольдовна.
В рамках этой работы Лариса Саевич организовывала работу волонтерских групп, обучала и курировала работу первых тифлокомментаторов, координировала работу по обеспечению доступной среды. За такой колоссальный труд неутомимая женщина была награждена специальным призом и благодарностью президента УЕФА Мишеля Платини.
Любой, кто знает Ларису Саевич, отзывается о ней исключительно в превосходной степени. И это не удивительно, ведь эта женщина не только талантливый менеджер, но и просто интеллигентный, добрый и разносторонний человек. Общаться с ней одно удовольствие. И она с таким же удовольствием общается с нами через свои стихи и прозу.
Первый сборник ее работ вышел в 2014 году при всесторонней помощи и поддержке Народного артиста России Сергея Захарова, представителем по связям с прессой которого наша героиня была семь лет.
«Я всегда считала это своим хобби. Никогда не пыталась превратить это в книгу, как-то собрать, где-то публиковать. Ну пишется и пишется. Так вот первым человеком, который собрал мои стихи (он в течение пары лет складывал мои стихи в отдельную папку в компьютере) был Сергей Захаров. Он предложил свою помощь и поддержку, сказал, что просто пора, нужно. То, что ты пишешь достойно того, чтобы это читали, чтобы на эти стихи писались песни», - улыбается Лариса.
И это святая правда. Ее стихи нужно читать. В них искусно переплетаются тонкий юмор и горький жизненный опыт, радость и печаль, отчаяние и бесконечная любовь к жизни и людям. Эти произведения просто не могут не задевать за живое и именно поэтому на многие из них написаны песни как местными донецкими, так и российскими композиторами.
Сегодня поэтессу, писательницу и журналистку Ларису Саевич знают и любят во всех странах бывшего СНГ, Болгарии, Великобритании и других странах. Да и как можно не любить этот слог? Вот отрывок из стихотворения «Оторваться от земли», написанного в далеком 2007 году, почти сразу после аварии:
Почему мы летать не умеем?
Облететь бы планету всю…
Было б с крыльями жить веселее
От Майами и до Хонсю.
Я б взлетала, когда захотела,
Улетала б от бед и невзгод,
И в полете душа б моя пела
340 полетных дней в год.
25 оставляю на сушку,
Мойку крыльев шампунем без слез,
Тримминг перьев себе на подушку…
Может – в шутку, а может – в всерьез.
Я б сдала на права крылодвижца,
Получила бы допуск всех стран,
Взмыла б к солнцу без страха разбиться,
Как мечтали Дедал и Икар.
Это стихотворение стало визитной карточкой Ларисы Саевич, так точно отражающей характер этой легкой на подъем и открытой для всего мира женщины. Искренне восхищаемся и желаем только легких взлетов и мягких посадок.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив