Грандиозные проекты незрячей общественницы из Донецка выходят на мировой уровень

Однако, без последствий не обошлось – наша героиня практически полностью потеряла зрение. Сказать, что весь ее мир в одночасье рухнул – ничего не сказать: мечты и планы растаяли, от работы пришлось отказаться, привычное окружение испарилось… и это уже не говоря о том, что теперь, эта привыкшая к успеху и независимости женщина, не могла даже полноценно обеспечивать свои первичные потребности. На Ларису Витольдовну обрушились депрессия и страх. Страх неизвестности.