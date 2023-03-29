Гладков сообщил подробности обстрела села Черемошное в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
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Updated Сегодня, 15:00
ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших нет.
Известно о повреждении электроснабжения в нескольких населённых пунктах. На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы. Они устранят последствия обстрела и переподключат абонентов на резервные источники питания.
Об обстреле села Черемошное стало известно вечером 29 марта. Местным жителям пришли СМС-уведомления с просьбой срочно спуститься в укрытия.