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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Гладков сообщил подробности обстрела села Черемошное в Белгородской области

29 марта 2023, 14:57
Фото: Telegram-канал "БелПлюс"
Населённый пункт попал под огонь ВСУ вечером 29 марта. На месте происшествия работают аварийные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района. По предварительным данным, пострадавших нет.

Известно о повреждении электроснабжения в нескольких населённых пунктах. На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы. Они устранят последствия обстрела и переподключат абонентов на резервные источники питания.

Об обстреле села Черемошное стало известно вечером 29 марта. Местным жителям пришли СМС-уведомления с просьбой срочно спуститься в укрытия.

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