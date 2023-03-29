Эксперты не поддержали предложение о передаче банкам долга с продажи ипотечного жилья

Согласно заявлению Александра Цыганова, главы департамента страхования и экономики соцсферы Финансового университета при Правительстве РФ, данная инициатива будет способствовать повышению рисков для банков в случае оформления ипотечного кредитования без первоначального взноса и с льготными периодами. В то же время возможность продажи ипотечного жилья с целью погашения займа может спровоцировать появление нового вида мошенничества: заемщики будут проживать в залоговой квартире в течение льготного периода бесплатно, а затем откажутся от погашения кредита после его окончания.