Эксперты не поддержали предложение о передаче банкам долга с продажи ипотечного жилья

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Долговые обязательства предлагается передавать банкам.
Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», уверяют, что это может вызвать замедление развития рынка ипотечного жилья в Российской Федерации, повышение требований к заемщикам и сокращение доступности ипотечного кредитования.
Согласно заявлению Александра Цыганова, главы департамента страхования и экономики соцсферы Финансового университета при Правительстве РФ, данная инициатива будет способствовать повышению рисков для банков в случае оформления ипотечного кредитования без первоначального взноса и с льготными периодами. В то же время возможность продажи ипотечного жилья с целью погашения займа может спровоцировать появление нового вида мошенничества: заемщики будут проживать в залоговой квартире в течение льготного периода бесплатно, а затем откажутся от погашения кредита после его окончания.
Специалист убежден, что подобная инициатива вызовет остановку выдачи ипотек с минимальным первым взносом, при этом с целью компенсации растущего риска будут увеличены кредитные ставки. Все это снизит общую доступность жилья.
По мнению Сергея Гордейко, главного эксперта «Русипотеки», случаи, когда средств от продажи ипотечного жилья недостаточно для покрытия банковского долга, могут иметь место. И предлагаемые меры, касающиеся долгов перед банком, должны быть направлены не только на защиту интересов заемщика, но и решать вопрос компенсации убытков банка.
Эксперт настаивает на необходимости ревизии процедуры продажи заложенного имущества для подобных случаев и на обсуждении вопроса о страховой защите. Данный риск можно застраховать, и в случае недостаточности средств для покрытия долга его бы выплачивала страховая компания. Данный подход будет справедлив для кредитов с первоначальным взносом, не превышающим 20%.
Тем не менее, когда речь идет обо всех программах господдержки, нельзя перекладывать долг на банки, уверены специалисты.
По убеждению Дмитрия Долгова, основателя брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO, небольшие кредитные организации в случае принятия законопроекта не справятся с нагрузкой и рискуют разориться. Помимо этого, изменения могут вызвать резкий рост ставок на жилищные кредиты и повышение требований к величине первоначального взноса.
По мнению экономиста Андрея Бархоты, еще один риск — снижение цен на недвижимость. Если это произойдет, продажи будут быстрыми, как и убытки банков.