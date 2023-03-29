Доходную часть бюджета Белгорода увеличили почти на один миллиард рублей

504 млн 600 тыс. рублей Белгород получит в качестве дотации на поддержу мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Ещё 185 млн 650 тыс. рублей будет направлено на ликвидацию несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. 130 млн 406 тыс. рублей получит город на реализацию мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью учреждений образования. 73 млн 717 тыс. рублей будет направлено на социально-бытовое обустройство жителей, вынужденно покинувших место жительства.