Доходную часть бюджета Белгорода увеличили почти на один миллиард рублей

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Общий объём доходной части бюджета на 2023 год был увеличен на 995 млн 786 тыс. рублей. Объём безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов увеличен на 984 млн 705 тыс. рублей.
Таким образом, плановые объёмы безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов городу на 2023 год увеличиваются на 1 млрд 51 млн 268 тыс. рублей.
504 млн 600 тыс. рублей Белгород получит в качестве дотации на поддержу мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Ещё 185 млн 650 тыс. рублей будет направлено на ликвидацию несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. 130 млн 406 тыс. рублей получит город на реализацию мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью учреждений образования. 73 млн 717 тыс. рублей будет направлено на социально-бытовое обустройство жителей, вынужденно покинувших место жительства.
Также субсидии будут направлены на переселение белгородцев из аварийного жилья, уход за пожилыми и инвалидами.