Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Для работы в поле в белгородском приграничье потребуется согласие силовиков

29 марта 2023, 15:09
Фото: 1MI

В Белгородской области утвердили регламент проведения весенне-полевых работ

Региональный оперштаб определил зоны с высоким риском в приграничных районах, сообщили в областном правительстве.
Сюжет
СВО

В Белгородской области утвердили регламент проведения весенне-полевых работ для аграриев. В региональном оперштабе определили зоны с наиболее высокими рисками в приграничье.

В регионе принимают дополнительные меры для безопасности аграриев. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, работы будут проводить только при согласовании с представителями силовых структур. Речь о Пограничном управлении ФСБ.

Кроме того, по регламенту подписывается приказ об ответственном за осмотр полей, а по результатам составляется соответствующий акт. Участников работ обязали пройти курсы первой медпомощи.

Перед выходом в поле начнут проводить инструктаж с фиксацией в журнале. На участке должны находиться два человека для оказания помощи при необходимости. Работы на полях в ночное время категорически запрещены.

Варианты страхования рисков терроризма определили для белгородских аграриев
Узнать подробнее
Читайте также:
Предприятиям АПК возместят ущерб из-за строительства засечной черты на границеГладков оценил ущерб белгородскому сельскому хозяйству в 1 млрд рублейБелгородские аграрии не понимают, какие земли не смогут использовать из-за обстрелов
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#СВО#Спецоперация#Аграрии#Весенне-полевые работы#Инструктаж#Силовики#Пограничники#Медпомощь
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности обстрела села Черемошное в Белгородской области
Сегодня, 14:57
«У меня три почки»: почему Сергиенко просил перевести его из СИЗО под домашний арест
Сегодня, 11:55
Белгородская прокуратура не проверяет на экстремизм «Потрясение» Евгения Савченко
Сегодня, 13:05
Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС
Сегодня, 12:24
В Белгородской области стартуют смены в детских лагерях
Сегодня, 16:42