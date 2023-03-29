Для работы в поле в белгородском приграничье потребуется согласие силовиков

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В Белгородской области утвердили регламент проведения весенне-полевых работ для аграриев. В региональном оперштабе определили зоны с наиболее высокими рисками в приграничье.
В регионе принимают дополнительные меры для безопасности аграриев. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, работы будут проводить только при согласовании с представителями силовых структур. Речь о Пограничном управлении ФСБ.
Кроме того, по регламенту подписывается приказ об ответственном за осмотр полей, а по результатам составляется соответствующий акт. Участников работ обязали пройти курсы первой медпомощи.
Перед выходом в поле начнут проводить инструктаж с фиксацией в журнале. На участке должны находиться два человека для оказания помощи при необходимости. Работы на полях в ночное время категорически запрещены.