Белгородцев застали за сушкой белья на ограждении для газового оборудования

Мэр города напомнил, что такое использование ограждений газораспределительного оборудования недопустимо. Это опасно. С жителями уже побеседовали на эту тему, а газовая служба впредь будет следить не только за состоянием своего оборудования, но и за вмешательством в виде вещей белгородцев.