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Published Сегодня, 19:54

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Updated Сегодня, 21:00

Белгородцев застали за сушкой белья на ограждении для газового оборудования

29 марта 2023, 19:54
Фото: 1MI
Такой необычный и опасный лайфхак придумали жители частных домов на улице Черникова. Зачем — непонятно. Но с ситуацией уже разобрались. Рассекретила всех белгородка, которая поделилась с мэром областного центра фотографиями.

В Белгороде на улице Черникова жители частного сектора нашли необычное место для сушки своего белья и ковров. Выбор пал, как ни странно, не на обустройство места на своей территории. Людей привлекло ограждение газового оборудования неподалёку. Сушка закончилась, когда о происходящем узнал Валентин Демидов. О регулярных пополнениях белья на ограждении сообщила местная жительница.

Мэр города напомнил, что такое использование ограждений газораспределительного оборудования недопустимо. Это опасно. С жителями уже побеседовали на эту тему, а газовая служба впредь будет следить не только за состоянием своего оборудования, но и за вмешательством в виде вещей белгородцев.

Недопустимо использовать ограждения газораспределительного оборудования для сушки белья и ковров. Это опасно. Специалисты управы №13 провели разъяснительную работу с жителями частных домовладений, которые там располагаются. Также я поручил проинформировать газовую службу об установленных фактах и попросил их усилить соответствующий контроль на своём оборудовании.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Сообщение с фотографией мы, к сожалению, не нашли.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Общество#Сушка#Бельё#Ковёр#Газ#Ограждение
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