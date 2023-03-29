Белгородцев застали за сушкой белья на ограждении для газового оборудования

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
Modified Сегодня, 21:00
Updated Сегодня, 21:00
В Белгороде на улице Черникова жители частного сектора нашли необычное место для сушки своего белья и ковров. Выбор пал, как ни странно, не на обустройство места на своей территории. Людей привлекло ограждение газового оборудования неподалёку. Сушка закончилась, когда о происходящем узнал Валентин Демидов. О регулярных пополнениях белья на ограждении сообщила местная жительница.
Мэр города напомнил, что такое использование ограждений газораспределительного оборудования недопустимо. Это опасно. С жителями уже побеседовали на эту тему, а газовая служба впредь будет следить не только за состоянием своего оборудования, но и за вмешательством в виде вещей белгородцев.
Недопустимо использовать ограждения газораспределительного оборудования для сушки белья и ковров. Это опасно. Специалисты управы №13 провели разъяснительную работу с жителями частных домовладений, которые там располагаются. Также я поручил проинформировать газовую службу об установленных фактах и попросил их усилить соответствующий контроль на своём оборудовании.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Сообщение с фотографией мы, к сожалению, не нашли.