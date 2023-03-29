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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Белгородцам ответили, планируется ли эвакуация Шебекино

29 марта 2023, 06:56
Фото: 1MI
Горожане переживают, что им необходимо к чему-то готовиться. Своими волнениями они делятся на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. Глава горокруга Владимир Жданов успокоил жителей и попросил не доверять слухам.
Сюжет
СВО

Жителей Шебекино пугают слухи об эвакуации города. Люди интересуются, чего им ждать, и пишут на странице губернатора Вячеслава Гладкова, что неизвестность пугает.

Так, например, горожанин попросил дать пояснения по прибытию автобусов к городскому дому престарелых, эвакуации тяжелобольных. Мужчина спросил: к чему готовиться шебекинцам?

Оказалось, что перевозка людей из дома-интерната связана с проблемами с канализацией. Это были плановые мероприятия.

В связи с техническими проблемами в работе канализационной системы ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществлялись плановые мероприятия по временному перемещению части проживающих в другие учреждения.
Елена Батанова, министр соцзащиты населения и труда Белгородской области

Ещё одна местная жительница пишет о том, что в Шебекино все твердят об эвакуации. Женщина спрашивает, чего ждать. Шебекинцев поспешил успокоить глава округа Владимир Жданов. С его слов, информация об эвакуации не соответствует действительности.

«Не стоит доверять слухам. В случае возникновения реальной угрозы жители обязательно будут оповещены заблаговременно», — ответил чиновник.

Ранее белгородцы уже спрашивали у Гладкова про подготовку автобусов к эвакуации людей. Губернатор тогда ответил, что в регионе готовятся к разному развитию событий, однако переживать не о чем — эта работа в Белгородской области проводится второй год.

Напомним, в феврале в Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации. В обновлённый перечень вошли школы, университеты и ряд городских предприятий.

Вячеслав Гладков прокомментировал подготовку автобусов к эвакуации людей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Вячеслав Гладков#СВО#Город#Эвакуации#Дом престарелых#Комментарии#Шебекино
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