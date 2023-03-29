Белгородцам ответили, планируется ли эвакуация Шебекино

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Жителей Шебекино пугают слухи об эвакуации города. Люди интересуются, чего им ждать, и пишут на странице губернатора Вячеслава Гладкова, что неизвестность пугает.
Так, например, горожанин попросил дать пояснения по прибытию автобусов к городскому дому престарелых, эвакуации тяжелобольных. Мужчина спросил: к чему готовиться шебекинцам?
Оказалось, что перевозка людей из дома-интерната связана с проблемами с канализацией. Это были плановые мероприятия.
В связи с техническими проблемами в работе канализационной системы ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» осуществлялись плановые мероприятия по временному перемещению части проживающих в другие учреждения.
Елена Батанова, министр соцзащиты населения и труда Белгородской области
Ещё одна местная жительница пишет о том, что в Шебекино все твердят об эвакуации. Женщина спрашивает, чего ждать. Шебекинцев поспешил успокоить глава округа Владимир Жданов. С его слов, информация об эвакуации не соответствует действительности.
«Не стоит доверять слухам. В случае возникновения реальной угрозы жители обязательно будут оповещены заблаговременно», — ответил чиновник.
Ранее белгородцы уже спрашивали у Гладкова про подготовку автобусов к эвакуации людей. Губернатор тогда ответил, что в регионе готовятся к разному развитию событий, однако переживать не о чем — эта работа в Белгородской области проводится второй год.
Напомним, в феврале в Белгороде обновили список сборных пунктов эвакуации. В обновлённый перечень вошли школы, университеты и ряд городских предприятий.