Белгородской школьнице пришлось делать прививку от бешенства после укуса собаки

Жительница Старого Оскола рассказала, что её младшую сестру укусила собака. 15-летняя девушка возвращалась из школы, когда в ИЖС «Казацкий» на неё набросилось животное, которое там ощенилась. По словам оскольчанки, её сестра никого не трогала.