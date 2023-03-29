Белгородской школьнице пришлось делать прививку от бешенства после укуса собаки

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Жительница Старого Оскола рассказала, что её младшую сестру укусила собака. 15-летняя девушка возвращалась из школы, когда в ИЖС «Казацкий» на неё набросилось животное, которое там ощенилась. По словам оскольчанки, её сестра никого не трогала.
Подростку сделали первую прививку от бешенства. Теперь предстоит ещё пять уколов. При этом врач пояснил, что за собакой следует наблюдать в течение двух недель.
В администрации Старооскольского горокруга заверили, что собаку отловят. Также добавили, что в приюте для животных планируют увеличить количество мест для содержания бездомных животных, а работы по отлову будут вести на регулярной основе.
Ранее в Шебекинском горокруге на 8-летнюю девочку напала бездомная собака. По данному факту в следкоме начали доследственную проверку.