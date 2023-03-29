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Published Сегодня, 20:56

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Updated Сегодня, 20:59

Белгородской области выделят 1 млрд рублей на поддержку предпринимателей

29 марта 2023, 20:56
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Так в правительстве РФ решили помочь белгородскому бизнесу, который пострадал во время обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Сегодня в области побывали представители Министерства экономического развития РФ во главе с Максимом Решетниковым. Губернатор Вячеслав Гладков показал делегации Шебекино. В частности — место, где до октября 2022 года был ТЦ «Галерея». Здание выгорело во время очередного обстрела ВСУ. Была встреча и с другими представителями бизнеса, которые получили серьёзный ущерб в результате прилётов.

В правительстве России решили выделить 1 млрд рублей регионам, которые пострадали от обстрелов, на восстановление и поддержку местного бизнеса. Также теперь для предпринимателей упростят условия получения микрозаймов, поручительств и грантов.

Документы сейчас проходят согласование в ускоренном порядке, чтобы предприниматели как можно скорее могли воспользоваться поддержкой. Сейчас у нас появляется возможность решить проблемы пострадавших предприятий. И мы при поддержке федерального центра обязательно их решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Максим решетников#Белгородский бизнес#Экономика#Приграничье#Предприниматели#Федеральная помощь
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