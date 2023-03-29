Белгородской области выделят 1 млрд рублей на поддержку предпринимателей

Сегодня в области побывали представители Министерства экономического развития РФ во главе с Максимом Решетниковым. Губернатор Вячеслав Гладков показал делегации Шебекино. В частности — место, где до октября 2022 года был ТЦ «Галерея». Здание выгорело во время очередного обстрела ВСУ. Была встреча и с другими представителями бизнеса, которые получили серьёзный ущерб в результате прилётов.