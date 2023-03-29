Белгородской области выделят 1 млрд рублей на поддержку предпринимателей

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
Сегодня в области побывали представители Министерства экономического развития РФ во главе с Максимом Решетниковым. Губернатор Вячеслав Гладков показал делегации Шебекино. В частности — место, где до октября 2022 года был ТЦ «Галерея». Здание выгорело во время очередного обстрела ВСУ. Была встреча и с другими представителями бизнеса, которые получили серьёзный ущерб в результате прилётов.
В правительстве России решили выделить 1 млрд рублей регионам, которые пострадали от обстрелов, на восстановление и поддержку местного бизнеса. Также теперь для предпринимателей упростят условия получения микрозаймов, поручительств и грантов.
Документы сейчас проходят согласование в ускоренном порядке, чтобы предприниматели как можно скорее могли воспользоваться поддержкой. Сейчас у нас появляется возможность решить проблемы пострадавших предприятий. И мы при поддержке федерального центра обязательно их решим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области