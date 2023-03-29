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Белгородские «львы» обыграли команду «Газпром-Югра» в матче квалификационного раунда

29 марта 2023, 08:26
Фото: Волейбольный клуб «Белогорье»
Победа над противником «Белогорью» далась непросто. Тем не менее «львы» выиграли со счётом 3:2. Игра состоялась в Сургуте, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

ВК «Белогорье» обыграл соперника «Газпром-Югра» в первом стыковом матче квалификационного раунда. Белгородцам пришлось буквально «выцарапывать» победу на тай-брейке. Игра состоялась в Сургуте и завершилась счётом 3:2 в пользу «львов».

Играли волейболисты пять сетов. Мохамед Аль Хачдади набрал 26 очков и стал самым результативным игроком. Павел Тетюхин набрал 19 баллов.

Победа в гостях приблизила белгородцев к выходу в четвертьфинал, однако не гарантировала участия в следующей стадии чемпионата. В ответной игре «львам» необходимо выиграть с любым счётом.

Следующий матч «Белогорья» состоится 31 марта на «Тула-Арене» в 20:00. Вход свободный. По результатам станет известно, дойдут ли «львы» до плей-офф.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Волейбол#Спорт#Вк белогорье#Матч#Газпром-югра
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