Белгородские «львы» обыграли команду «Газпром-Югра» в матче квалификационного раунда

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
ВК «Белогорье» обыграл соперника «Газпром-Югра» в первом стыковом матче квалификационного раунда. Белгородцам пришлось буквально «выцарапывать» победу на тай-брейке. Игра состоялась в Сургуте и завершилась счётом 3:2 в пользу «львов».
Играли волейболисты пять сетов. Мохамед Аль Хачдади набрал 26 очков и стал самым результативным игроком. Павел Тетюхин набрал 19 баллов.
Победа в гостях приблизила белгородцев к выходу в четвертьфинал, однако не гарантировала участия в следующей стадии чемпионата. В ответной игре «львам» необходимо выиграть с любым счётом.
Следующий матч «Белогорья» состоится 31 марта на «Тула-Арене» в 20:00. Вход свободный. По результатам станет известно, дойдут ли «львы» до плей-офф.