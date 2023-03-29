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Published Сегодня, 13:05

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Updated Сегодня, 13:07

Белгородская прокуратура не проверяет на экстремизм «Потрясение» Евгения Савченко

29 марта 2023, 13:05
Фото: Bel.ru
Областная прокуратура не проводит проверку книги Савченко на предмет наличия в ней цитат из экстремисткой книги «Евангелие от Елизаветы», сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос Бел.Ру.

Как пояснили в прокуратуре, решение Октябрьского районного суда Белгорода от 17.02.2023 о признании книги «Евангелие от Елизаветы» экстремистским материалом ещё не вступило в законную силу.

Отметим, что в своём «Потрясении» экс-губернатор Евгений Савченко обильно цитировал упомянутое выше «Евангелие…» за авторством якобы Николая Моностона.

Ныне запрещённую книгу изъяли у белгородских депутатов Ольги Павловой и Валерия Сергачёва. 

О проверке книги бывшего губернатора Белгородской области мы сообщали 17 февраля по данным наших источников. На сегодняшний день эта информация не подтверждается.

Как утверждают эксперты, секта «Моностон», чьё учение было частично прописано в «Евангелии…», нанесла ущерб нацбезопасности России: якобы моностоновцы с самого начала активно противодействовали реакции Российской Федерации на начало украинского кризиса, тем самым добиваясь невмешательства Москвы и «укрепления антироссийского плацдарма».

Эксперты: Белгородская секта «Моностон» нанесла ущерб нацбезопасности России
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