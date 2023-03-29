Белгородская прокуратура не проверяет на экстремизм «Потрясение» Евгения Савченко

Областная прокуратура не проводит проверку книги Савченко на предмет наличия в ней цитат из экстремисткой книги «Евангелие от Елизаветы», сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на официальный запрос Бел.Ру.

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