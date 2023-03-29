Белгородку из-за дистанта не захотели брать во второй класс в другом регионе

Главе Валуйского округа написала местная жительница по имени Екатерина. Она пожаловалась, что её младшая сестра заканчивает 1 класс, но за год обучения на дистанте не получила никаких знаний, а два часа в неделю у репетитора ничего не дают — этого слишком мало. Заниматься с ребенком самостоятельно мама не может, так как работает по сменам.