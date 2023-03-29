Белгородку из-за дистанта не захотели брать во второй класс в другом регионе

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Главе Валуйского округа написала местная жительница по имени Екатерина. Она пожаловалась, что её младшая сестра заканчивает 1 класс, но за год обучения на дистанте не получила никаких знаний, а два часа в неделю у репетитора ничего не дают — этого слишком мало. Заниматься с ребенком самостоятельно мама не может, так как работает по сменам.
В школу в другом регионе — Воронежской области — нас не берут, так как учимся на дистанционке, считают, что ребенок ничего не знает. Предлагают с 1 сентября идти заново в 1 класс.
Екатерина, жительница Валуйского округа
Алексей Дыбов ответил, что дистанционный формат обучения в школах Белгородской области продлится до конца учебного года из-за высокого уровня террористической опасности. С этим придется смириться. И посоветовал как можно больше и чаще общаться со школьным учителем ребенка, так как в «школе индивидуальные программы обучения».
Есть такие семьи, которые с валуйской территории выехали и живут в другом регионе. Но для этой цели нужно забрать документы из своей школы, где обучается ребенок, и обратиться в школу по месту жительства. Руководство школы обязано принять ребенка в тот или иной класс в том месте, где вы фактически будете проживать, если есть свободные места.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Напомним, дистанционное обучение в школах Белгородской области продлили до конца 2022/2023 учебного года в начале марта. Если раньше на дистанте сидели девять приграничных районов, Белгород и Яковлевский округ, то в марте к ним добавились Новооскольский округ и Мелиховское сельское поселение Корочанского района.
Из-за того, что белгородские школьники, по сути, весь год занимались дистанционно, им упростили процесс сдачи ОГЭ и ЕГЭ.