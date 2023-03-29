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Белгородец забил до смерти родную мать из-за уборки в доме

29 марта 2023, 14:50
Фото: 1MI
Жителю Ракитянского района не понравилось, как пожилая мать убрала в доме. За это он избил женщину сковородкой и кулаками, а после стал трясти её, из-за чего она несколько раз ударилась головой о дверцу кухонного шкафа. Пенсионерка скончалась на месте, сообщили в региональном следкоме.

Жителя Ракитянского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Трагедия произошла 17 ноября 2022 года. По данным следователей, 38-летний мужчина был дома вместе со своей 60-летней матерью. Ему не понравилось, как пенсионерка сделала уборку, из-за чего началась ссора.

Обвиняемый схватил сковородку и нанес ею несколько ударов потерпевшей по голове, после чего ударил кулаком. Из-за этого пожилая женщина осела на пол около кухонной двери. Тогда сын схватил её за майку и начал трясти с такой силой, что пенсионерка ударилась несколько раз головой.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Её сын сам позвонил в полицию.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее в Губкине в суд направили дело в отношении местного жителя, который избил отца-инвалида до смерти. Сын был недоволен тем, что у родителя проблемы с гигиеной.

Белгородец избил отца-инвалида до смерти из-за проблем с гигиеной
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#Ольга Аксёнова#Избил#Мать#Сын#Уголовное дело#Сковорода#Уборка#Происшествия#Белгородская область#Ракитянский район
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