Белгородец забил до смерти родную мать из-за уборки в доме

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Жителя Ракитянского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Трагедия произошла 17 ноября 2022 года. По данным следователей, 38-летний мужчина был дома вместе со своей 60-летней матерью. Ему не понравилось, как пенсионерка сделала уборку, из-за чего началась ссора.
Обвиняемый схватил сковородку и нанес ею несколько ударов потерпевшей по голове, после чего ударил кулаком. Из-за этого пожилая женщина осела на пол около кухонной двери. Тогда сын схватил её за майку и начал трясти с такой силой, что пенсионерка ударилась несколько раз головой.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Её сын сам позвонил в полицию.
Уголовное дело направили в суд. Обвиняемого заключили под стражу.
Ранее в Губкине в суд направили дело в отношении местного жителя, который избил отца-инвалида до смерти. Сын был недоволен тем, что у родителя проблемы с гигиеной.