Белгородец забил до смерти родную мать из-за уборки в доме

Жителю Ракитянского района не понравилось, как пожилая мать убрала в доме. За это он избил женщину сковородкой и кулаками, а после стал трясти её, из-за чего она несколько раз ударилась головой о дверцу кухонного шкафа. Пенсионерка скончалась на месте, сообщили в региональном следкоме.

Сюжет Уголовное дело