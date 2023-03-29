Банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за частые звонки белгородке из-за долга

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Жительница Белгорода взяла кредит в ООО «Русфинанс Банк», но у неё в итоге появился долг. Сам банк в результате реорганизации присоединился к ПАО «Росбанк». В связи с этим долг по кредиту белгородки тоже перешёл к нему.
Сотрудники банка начали писать женщине СМС и звонить, чтобы напомнить о просроченной задолженности. Однако они делали это чаще, чем позволяет закон. Тогда белгородка обратилась к приставам — показала им скриншоты и детализацию звонков.
В отношении «Росбанка» составили административный протокол и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Банк штраф уплатил.
Ранее за такое же нарушение оштрафовали другой банк. Однако тогда сумма составила 50 тыс. рублей.