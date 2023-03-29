Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за частые звонки белгородке из-за долга

29 марта 2023, 11:20
Фото: 1MI
Жительница Белгорода задолжала банку. Из-за этого ей часто поступали звонки. После жалобы женщины банк оштрафовали на 100 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Жительница Белгорода взяла кредит в ООО «Русфинанс Банк», но у неё в итоге появился долг. Сам банк в результате реорганизации присоединился к ПАО «Росбанк». В связи с этим долг по кредиту белгородки тоже перешёл к нему.

Сотрудники банка начали писать женщине СМС и звонить, чтобы напомнить о просроченной задолженности. Однако они делали это чаще, чем позволяет закон. Тогда белгородка обратилась к приставам — показала им скриншоты и детализацию звонков.

В отношении «Росбанка» составили административный протокол и оштрафовали на 100 тыс. рублей. Банк штраф уплатил.

Ранее за такое же нарушение оштрафовали другой банк. Однако тогда сумма составила 50 тыс. рублей.

Банк «Уралсиб» оштрафовали за частые звонки белгородке
Узнать подробнее
Читайте также:
ГК «Строй-Белогорье» оштрафовали на 500 тыс. за капремонт в Крыму без разрешенияИсполнительного директора Чернянского молочного комбината оштрафовали во второй разВ Белгородской области чиновника оштрафовали за нарушения на свалке
#Ольга Аксёнова#Банк#Кредит#Просроченная задолженность#Судебные приставы#Звонки#Смс#Общество#Белгородская область#Белгород#Росбанк
Подпишитесь
«У меня три почки»: почему Сергиенко просил перевести его из СИЗО под домашний арест
Сегодня, 11:55
В Белгороде высадят голубые ели, яблони «Стрит Парад» и сахаристый клён
Сегодня, 08:40
После благоустройства дворов в Белгороде на подрядчика подали в суд
Сегодня, 07:53
Белгородская прокуратура не проверяет на экстремизм «Потрясение» Евгения Савченко
Сегодня, 13:05
Под Белгородом проведут плановые учения по действиям в случае ЧС
Сегодня, 12:24
Матери срочников отказались от встречи с белгородским губернатором Гладковым
Сегодня, 06:46