Банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за частые звонки белгородке из-за долга

Жительница Белгорода взяла кредит в ООО «Русфинанс Банк», но у неё в итоге появился долг. Сам банк в результате реорганизации присоединился к ПАО «Росбанк». В связи с этим долг по кредиту белгородки тоже перешёл к нему.