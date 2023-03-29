Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Адвокат экс-мэра Белгорода подтвердила, что расторгла соглашение с Ивановым

29 марта 2023, 07:17
Фото: страница Елены Палымовой в соцсети
Елена Палымова рассказала, что они с Антоном Ивановым расторгли соглашение. Претензий друг к другу стороны не имеют. Отдельно юрист поблагодарила журналистов за интерес к уголовному делу и его освещение. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Сюжет
Суд

Адвокат бывшего мэра Белгорода Елена Палымова подтвердила, что больше не будет защищать Антона Иванова. Теперь у экс-градоначальника другой адвокат, которого, со слов Палымовой, она знает.

Как написала Палымова, она добралась до личных сообщений, которых особенно много пришло от журналистов. Все хотели комментариев по поводу слухов о том, что у бывшего сити-менеджера другой адвокат. Эту информацию юрист подтвердила и отметила, что у них с Ивановым претензий друг к другу нет.

«В последний мой приезд в Белгород мы расторгли соглашение. Я выступила инициатором. Для моего доверителя это было неожиданно. Обсудили детали. Антон Александрович поддержал моё решение», — написала Елена Палымова.

По поводу нового адвоката юрист не возражает. Она уверена, что в этом уголовном деле важна командная работа. С адвокатом юрист познакомилась ещё перед тем, как завести разговор о расторжении договора со своим подзащитным. Отдельно Палымова отметила и работу белгородских журналистов, а именно их поддержку и участие.

«Освещение в областном суде (моё субъективное мнение) было просто [бомба]. Это было очень достойно. Всё-таки работа журналиста, как показывает настоящее непредсказуемое время, очень важна. Ещё раз, огромное спасибо ребятам за поддержку!» — заключила юрист.

Напомним, о смене адвоката Иванова стало известно накануне. Елена Палымова написала в своём блоге о том, что она не берёт проекты в Белгороде под личное ведение.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов сменил адвоката
Узнать подробнее
Читайте также:
Задержанный экс-мэр Белгорода Иванов объяснил, почему пытался выехать из РоссииЧем запомнился Антон Иванов на посту мэра БелгородаЯ — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?
#Наталья Корявых#Антон Иванов#Елена Палымова#Белгородская область#Суд#Общество#Адвокат#Экс-мэр#Юрист#Журналисты#Белгород
Подпишитесь
После благоустройства дворов в Белгороде на подрядчика подали в суд
Сегодня, 07:53
В Белгороде высадят голубые ели, яблони «Стрит Парад» и сахаристый клён
Сегодня, 08:40
Белгородцам ответили, планируется ли эвакуация Шебекино
Сегодня, 06:56
В Белгороде сработала сирена
Сегодня, 08:49
Матери срочников отказались от встречи с белгородским губернатором Гладковым
Сегодня, 06:46