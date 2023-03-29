Адвокат экс-мэра Белгорода подтвердила, что расторгла соглашение с Ивановым

Как написала Палымова, она добралась до личных сообщений, которых особенно много пришло от журналистов. Все хотели комментариев по поводу слухов о том, что у бывшего сити-менеджера другой адвокат. Эту информацию юрист подтвердила и отметила, что у них с Ивановым претензий друг к другу нет.