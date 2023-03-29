Адвокат экс-мэра Белгорода подтвердила, что расторгла соглашение с Ивановым

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Адвокат бывшего мэра Белгорода Елена Палымова подтвердила, что больше не будет защищать Антона Иванова. Теперь у экс-градоначальника другой адвокат, которого, со слов Палымовой, она знает.
Как написала Палымова, она добралась до личных сообщений, которых особенно много пришло от журналистов. Все хотели комментариев по поводу слухов о том, что у бывшего сити-менеджера другой адвокат. Эту информацию юрист подтвердила и отметила, что у них с Ивановым претензий друг к другу нет.
«В последний мой приезд в Белгород мы расторгли соглашение. Я выступила инициатором. Для моего доверителя это было неожиданно. Обсудили детали. Антон Александрович поддержал моё решение», — написала Елена Палымова.
По поводу нового адвоката юрист не возражает. Она уверена, что в этом уголовном деле важна командная работа. С адвокатом юрист познакомилась ещё перед тем, как завести разговор о расторжении договора со своим подзащитным. Отдельно Палымова отметила и работу белгородских журналистов, а именно их поддержку и участие.
«Освещение в областном суде (моё субъективное мнение) было просто [бомба]. Это было очень достойно. Всё-таки работа журналиста, как показывает настоящее непредсказуемое время, очень важна. Ещё раз, огромное спасибо ребятам за поддержку!» — заключила юрист.
Напомним, о смене адвоката Иванова стало известно накануне. Елена Палымова написала в своём блоге о том, что она не берёт проекты в Белгороде под личное ведение.