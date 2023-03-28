Здание XIX века в Белгородской области предлагают в аренду за 1 рубль

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Проект «Новая история старых зданий» предусматривает передачу в долгосрочную аренду или собственность «депрессивных» памятников архитектуры частным инвесторам. Основное условие — объект нужно отремонтировать, сохранив исторический облик. Стоимость аренды составляет 1 рубль за квадратный метр в год.
В администрации Старооскольского горокруга дважды в месяц будут представлять вниманию здания, которые можно взять в аренду в рамках проекта.
Первым лотом стал объект культурного наследия XIX века на ул. Урицкого, 4. Здание построено в эпоху эклектики. Отмечается, что здесь можно открыть ретрокафе, ресторан или гостевой дом.
Узнать подробнее о проекте можно в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа (г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 82) или по телефону (4725) 39-52-69.
Напомним, что проект действует по всему региону на аналогичных условиях. Срок аренды составляет 49 лет.