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Здание XIX века в Белгородской области предлагают в аренду за 1 рубль

28 марта 2023, 07:27
Фото: страница администрации Старооскольского горокруга в соцсети
В Старооскольском горокруге в рамках проекта «Новая история старых зданий» можно взять в долгосрочную аренду историческое здание при условии его реставрации и сохранения облика. Об этом рассказали в администрации округа.

Проект «Новая история старых зданий» предусматривает передачу в долгосрочную аренду или собственность «депрессивных» памятников архитектуры частным инвесторам. Основное условие — объект нужно отремонтировать, сохранив исторический облик. Стоимость аренды составляет 1 рубль за квадратный метр в год.

В администрации Старооскольского горокруга дважды в месяц будут представлять вниманию здания, которые можно взять в аренду в рамках проекта.

Первым лотом стал объект культурного наследия XIX века на ул. Урицкого, 4. Здание построено в эпоху эклектики. Отмечается, что здесь можно открыть ретрокафе, ресторан или гостевой дом.

Узнать подробнее о проекте можно в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа (г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 82) или по телефону (4725) 39-52-69.

Напомним, что проект действует по всему региону на аналогичных условиях. Срок аренды составляет 49 лет.

Памятники архитектуры в Белгородской области сдадут в аренду по рублю
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