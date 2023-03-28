Затраты увеличились, а жильё не получили: белгородцы вновь жалуются на Дубровку

Уже не раз мы писали о жалобах белгородцев на перенос сроков сдачи домов в эксплуатацию в микрорайоне Дубровка. У многих из них происходит схожая ситуация — взяли кредит, оплатили всю стоимость таунхауса, чтобы получить его в первую очередь. А по факту происходит следующее — сейчас белгородцам приходится гасить кредиты и платить за съём жилья, так как дома застройщик ещё не сдал в эксплуатацию.