Затраты увеличились, а жильё не получили: белгородцы вновь жалуются на Дубровку

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Уже не раз мы писали о жалобах белгородцев на перенос сроков сдачи домов в эксплуатацию в микрорайоне Дубровка. У многих из них происходит схожая ситуация — взяли кредит, оплатили всю стоимость таунхауса, чтобы получить его в первую очередь. А по факту происходит следующее — сейчас белгородцам приходится гасить кредиты и платить за съём жилья, так как дома застройщик ещё не сдал в эксплуатацию.
Аналогичная ситуация происходит и у белгородца Сергея. Его история с покупкой таунхауса началась в декабре 2020 года.
Мы увидели, что начали строиться дома в микрорайоне. Узнали, что дома будут сдаваться в две очереди. В конце 2021 года — первая очередь, а вторая — до августа 2022 года. Мы сказали, что хотим в первую очередь, но всей суммы нет, поэтому попросили рассрочку. Нам ответили, что если хотите в первую очередь дома, то нужно оплатить всю сумму. Мы часть средств заняли, часть — взяли в кредит. Оплатили. Настал конец 2021 года — дома не сдали. Застройщик сообщил, что будет сдавать дома в две очереди весной 2022 года. Затраты увеличились в разы, а недвижимость так и не получили.
Сергей
По итогу, в настоящий момент дома до сих пор не сданы. По словам Сергея, он состоит в чате, в котором находится 30 белгородцев, будущих жильцов микрорайона, которым также приходиться жить на съёмном жилье и платить кредиты.
Договор толком никто не читал. Мы посмотрели — целую «Новую жизнь» построили. Подумали, что никаких вопросов не должно было возникать.
Сергей
Также, по словам белгородца, документально сроки сдачи домов нигде не были прописаны, кроме как в рекламных материалах. Сейчас, подчёркивает Сергей, в микрорайоне началось продвижение, однако с жителей начали просить доплаты за балконы.
У меня балкон почти на 500 тыс. рублей вышел. В договоре было прописано, что если будет изменена площадь, то будет пересчитана сумма. Но обычно любой застройщик строит так, чтобы балкон шёл в коэффициенте. Не берут столько же за балкон, сколько за комнату. В комнате есть стены и т. д., а балкон — это просто плита бетонная и оградка металлическая. Они считают, что 80 тыс. рублей стоит кв. м. комнаты и 80 тыс. рублей — кв. м. балкона.
Сергей
Помимо этого, Сергей отмечает, что в первых домах была установлена сантехника, а в следующих её ставить перестали, сославшись на то, что жители будут делать ремонт, а сантехнику всё равно поменяют: «Они просто её перестали ставить, у меня в доме не будет. В первых нескольких домах она есть».
27 марта с журналистом снова связался Сергей и рассказал, что некоторые жители уже начали получать акт о приёмке работ: «В них указано, что всё в порядке. Замечаний нет. Когда уточняешь: "А когда вы дырку исправите в фасаде и остальные замечания?". Ответ получаешь следующий: "Не нравится, не покупайте"».
Напомним, что ранее «Дирекция ЮЗР» рассказала Бел.Ру, в чём причина задержки сдачи домов в Новой жизни и Дубровке в Белгороде. Корректировка сроков ввода в эксплуатацию объектов связана с удорожанием строительных материалов, а также с изменением сроков поставки материалов, необходимых для завершения работ, отметил застройщик.
Также застройщик назвал сроки, когда планируется сдать дома в эксплуатацию. К примеру, по домам, расположенным в 1-8 позициях, 13 февраля уже были получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Дома в 9-15 позициях в Дубровке будут введены в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. IV очередь проекта «Новая жизнь» сдадут во II квартале 2023 года.
Ранее мы рассказывали о многодетной семье, которая купила таунхаус в 2021 году в микрорайоне Дубровка, но в дом так же до сих пор не въехала. На оплату жилья семья брала кредит. Отметим, что за полную оплату таунхауса семью обещали вселить в 2021 году.