Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

За сутки в Белгородской области обнаружили два артиллерийских снаряда времён ВОВ

28 марта 2023, 19:03
Фото: 1MI
Оба взрывоопасных предмета изъяли и ликвидировали на специальном полигоне, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 28 марта нашли в селе Теребрено Краснояружского района. На месте взрывотехники обнаружили один артиллерийский снаряд 82 мм. Боеприпас сохранился ещё со времён Великой Отечественной войны.

Второй взрывоопасный предмет в тот же день нашли в селе Крутой Лог Белгородской области. Взрывотехники изъяли один артиллерийский снаряд 76 мм времён ВОВ.

Оба боеприпаса были вывезены на специальный полигон и там ликвидированы.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Белгородской области
Белгородец нашёл боеприпас, принёс его в квартиру и случайно устроил взрыв в МКД
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом нашли два боеприпаса времён Великой Отечественной войныВ Белгородской области обнаружили два боеприпаса времён ВОВФСБ в Белгородской области задержала двоих мужчин с боеприпасами из зоны СВОВоенный взорвал гранату в части под Белгородом, что привело к детонации боеприпасов
#Боеприпас#Происшествия#МЧС#Белгородская область#Александра Склярова
Подпишитесь
Бежать пришлось дважды — из Славянска и из Журавлёвки: история мамы шести детей
Сегодня, 07:08
Затраты увеличились, а жильё не получили: белгородцы вновь жалуются на Дубровку
Сегодня, 08:37
Белгородцам, плетущим маскировочные сети, безвозмездно передадут помещение для работы
Сегодня, 17:12
Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в Белгороде
Сегодня, 12:17
Владельцы Белгородской области. Как Владимир Чуев («ВладМиВа») дал всем по зубам
Сегодня, 09:22
Град обреченный: чем заняты подростки на закрытой детской площадке в центре Белгорода
Сегодня, 06:58