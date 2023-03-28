За сутки в Белгородской области обнаружили два артиллерийских снаряда времён ВОВ

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 28 марта нашли в селе Теребрено Краснояружского района. На месте взрывотехники обнаружили один артиллерийский снаряд 82 мм. Боеприпас сохранился ещё со времён Великой Отечественной войны.