За сутки в Белгородской области обнаружили два артиллерийских снаряда времён ВОВ

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 28 марта нашли в селе Теребрено Краснояружского района. На месте взрывотехники обнаружили один артиллерийский снаряд 82 мм. Боеприпас сохранился ещё со времён Великой Отечественной войны.
Второй взрывоопасный предмет в тот же день нашли в селе Крутой Лог Белгородской области. Взрывотехники изъяли один артиллерийский снаряд 76 мм времён ВОВ.
Оба боеприпаса были вывезены на специальный полигон и там ликвидированы.