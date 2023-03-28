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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

За год в Белгородской области паспорта РФ получили более 7 тыс. бывших украинцев

28 марта 2023, 09:04
Фото: 1MI
Вместе с тем известно о 23 депортированных из страны за совершение умышленных преступлений. О статистике с начала СВО по март 2023 года сообщает «Фонарь» со ссылкой на региональное УМВД.
Сюжет
СВО

За 2022 год гражданство России получили 5997 украинцев, приехавших в Белгородскую область. В текущем году гражданство выдали ещё 768 людям, пишет издание.

Жители Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик за 2022 год — начало 2023 года получили 7083 российских паспорта.

Вместе с тем известно, что за совершение умышленных преступлений после отбывания наказания из России депортировали 23 человека. Это статистика регионального УМВД за период с начала минувшего года по март 2023 года.

Общее число украинцев, приехавших с начала СВО в Россию, неизвестно. По данным ТАСС, речь идёт о 5,3 млн человек, по информации ООН — 2,8 млн, службы миграционного учёта — 1,2 млн человек.

Напомним, в регионе действует 17 пунктов временного размещения беженцев. За время работы через ПВР прошло 7,5 тыс. человек. Принимают там не только граждан сопредельного государства и новых регионов России, но и белгородцев, покинувших дома из-за обстрелов.

В Белгородской области через ПВР прошли 7,5 тыс. беженцев из ЛНР, ДНР и Украины
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#Ольга Аксёнова#Гражданство#Паспорта#Депортация#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Украина#ЛНР#ДНР#Херсонская область#Запорожская область
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