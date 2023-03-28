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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

Вырубка деревьев в Белгороде и жалобы на дома в Дубровке: итоги дня

28 марта 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Более 300 деревьев вырубят в парке Победы, белгородцы вновь не могут получить жильё в микрорайоне Дубровка, а 12 участникам СВО из региона оказали медпомощь в российских больницах.

Вырубка деревьев

334 дерева планируют вырубить в парке Победы в Белгороде. Как отметила главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова, это касается только тех, которые умерли и стали сухими. Многим деревьям уже более 50 лет.

Часть растений обрежут. Ветви отрежут, если они высохли или мешают линиям электропередачи. Особенно усохли хвойные деревья. На их месте высадят ивы, липы, ясени. Работы стартуют со следующей недели.

Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в Белгороде
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Жалобы на Дубровку

Вновь белгородцы жалуются на то, что не могут получить жильё в микрорайоне Дубровка. В домах перестали ставить сантехнику, сославшись на то, что жители всё равно будут делать ремонт, а её заменят.

Интересно, что расходы покупателей жилья в микрорайоне всё равно растут. Как рассказал белгородец по имени Сергей, с людей начали просить доплаты за балконы. В его случае стоимость составила 500 тыс. рублей.

Также ранее сообщалось, что дома в Дубровке не смогли сдать вовремя, причём сделать это должны были уже давно. «Дирекция ЮЗР» объяснила задержку подорожанием строительных материалов.

Затраты увеличились, а жильё не получили: белгородцы вновь жалуются на Дубровку
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Медпомощь участникам СВО

12 белгородским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации, оказали медицинскую помощь в российских больницах. Бойцов направили в медучреждения Донецка, Москвы и других городов.

В Белгороде продолжается и работа центра оказания помощи военнослужащим. Например, власти помогли семье мобилизованного из Беломестного. В доме белгородцев быстро починили крышу.

12 белгородским военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, оказали медпомощь
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