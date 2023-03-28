Водитель «Газели» в Белгородской области сбил на дороге двоих детей

В то же время 28 марта в Алексеевке водитель иномарки сбил 10-летнего ребёнка, ехавшего на электросамокате. Авария произошла на перекрёстке переулок Сазонова — улица Ст. Большевиков. Мальчик ехал через проезжую часть, не спешившись. Несовершеннолетний получил травмы.