Водитель «Газели» в Белгородской области сбил на дороге двоих детей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
28 марта после полудня в Старом Осколе на улице Ленина водитель «Газели» сбил на дороге семилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Скорую помощь на место происшествия вызвали очевидцы.
Прибывший экипаж ДПС задержал автомобилиста. Детей госпитализировали. У них сломаны ноги, однако угрозы жизни нет. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.
Возможно, водитель был пьян. Мужчина этот факт отрицает. Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
В то же время 28 марта в Алексеевке водитель иномарки сбил 10-летнего ребёнка, ехавшего на электросамокате. Авария произошла на перекрёстке переулок Сазонова — улица Ст. Большевиков. Мальчик ехал через проезжую часть, не спешившись. Несовершеннолетний получил травмы.