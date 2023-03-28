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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Водитель «Газели» в Белгородской области сбил на дороге двоих детей

28 марта 2023, 13:40
Фото: скриншот из видео УМВД по Белгородской области
Пострадавших мальчика и девочку доставили в больницу. У них диагностировали переломы ног. Угрозы для жизни несовершеннолетних нет. Подробностями поделились в пресс-службе регионального УМВД.
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ДТП

28 марта после полудня в Старом Осколе на улице Ленина водитель «Газели» сбил на дороге семилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Скорую помощь на место происшествия вызвали очевидцы.

Прибывший экипаж ДПС задержал автомобилиста. Детей госпитализировали. У них сломаны ноги, однако угрозы жизни нет. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.

Возможно, водитель был пьян. Мужчина этот факт отрицает. Пока правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Видео: УМВД России по Белгородской области

В то же время 28 марта в Алексеевке водитель иномарки сбил 10-летнего ребёнка, ехавшего на электросамокате. Авария произошла на перекрёстке переулок Сазонова — улица Ст. Большевиков. Мальчик ехал через проезжую часть, не спешившись. Несовершеннолетний получил травмы.

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#Наталья Корявых#ДТП#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол#Алексеевка#ДПС#Водитель#Газель#Сбили детей#Электросамокат#Видео
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