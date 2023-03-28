VK внедрил технологии для ускоренной доставки сообщений

Ранее QUIC был внедрён в веб-версии и приложении ВКонтакте; это в два раза сократило время доставки контента во всех регионах России и по всему миру. QUIC существенно отличается от протокола TCP, которым всё ещё пользуются многие IT-компании. Новый протокол изначально оптимизирован для современных сценариев использования мобильных устройств, в нём гораздо меньше накладных расходов на установление соединений с сервером, уменьшены задержки при передаче и получении данных, также он надёжнее защищает информацию от перехвата.