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В уставном капитале «Курскзернопром» изменились доли бизнесменов Тебекиных

28 марта 2023, 12:52
Фото: 1MI
Изменения в учредительные документы предприятия внесли 20 марта 2023 года.

ООО «Курскзернопром» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Предприятие занимается оптовой торговлей крупами. Генеральным директором и совладельцем компании является Алексей Красовский. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», с 20 марта Красовскому принадлежит 23.08% доли в уставном капитале компании. Ранее ему принадлежало 30% УК.

Одной из совладелиц компании является Алина Тебекина  — жена старшего сына Владимира Тебекина. Ранее ей принадлежало 30% доли в УК компании. Сейчас её доля в УК снизилась до 23,08%. Татьяне Тебекиной принадлежит 11,54% доли в УК. Аналогичная доля в УК и у Ирины Кладовой. По 15,38% доли в УК «Курскзернопром» принадлежит Игорю Бочарникову и Наталье Трифоновой.

Уставный капитал компании составляет 130 тыс. рублей.

Отметим, что в 2017 году «Курскзернопром» принадлежал Дмитрию Тебекину, а в 2019 году 80% доли в УК фирмы принадлежало Владимиру Тебекину.

Ранее Бел.Ру выпустило серию материалов о группах и отдельных личностях, которые оказывают существенное влияние на жизнь региона в рамках проекта «Владельцы Белгородской области». Одним из героев цикла стал Владимир Тебекин.

Владельцы Белгородской области. Авторитет и почёт Владимира Тебекина («Айсберг»)
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#Торговля#Доля в УК#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область#Владимир тебекин#Алина Харина
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