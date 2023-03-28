В уставном капитале «Курскзернопром» изменились доли бизнесменов Тебекиных

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
ООО «Курскзернопром» было зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Предприятие занимается оптовой торговлей крупами. Генеральным директором и совладельцем компании является Алексей Красовский. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», с 20 марта Красовскому принадлежит 23.08% доли в уставном капитале компании. Ранее ему принадлежало 30% УК.
Одной из совладелиц компании является Алина Тебекина — жена старшего сына Владимира Тебекина. Ранее ей принадлежало 30% доли в УК компании. Сейчас её доля в УК снизилась до 23,08%. Татьяне Тебекиной принадлежит 11,54% доли в УК. Аналогичная доля в УК и у Ирины Кладовой. По 15,38% доли в УК «Курскзернопром» принадлежит Игорю Бочарникову и Наталье Трифоновой.
Уставный капитал компании составляет 130 тыс. рублей.
Отметим, что в 2017 году «Курскзернопром» принадлежал Дмитрию Тебекину, а в 2019 году 80% доли в УК фирмы принадлежало Владимиру Тебекину.
Ранее Бел.Ру выпустило серию материалов о группах и отдельных личностях, которые оказывают существенное влияние на жизнь региона в рамках проекта «Владельцы Белгородской области». Одним из героев цикла стал Владимир Тебекин.