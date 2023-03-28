В уставном капитале «Курскзернопром» изменились доли бизнесменов Тебекиных

Одной из совладелиц компании является Алина Тебекина — жена старшего сына Владимира Тебекина. Ранее ей принадлежало 30% доли в УК компании. Сейчас её доля в УК снизилась до 23,08%. Татьяне Тебекиной принадлежит 11,54% доли в УК. Аналогичная доля в УК и у Ирины Кладовой. По 15,38% доли в УК «Курскзернопром» принадлежит Игорю Бочарникову и Наталье Трифоновой.