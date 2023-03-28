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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В тройное ДТП под Белгородом попал автобус

28 марта 2023, 12:59
Фото: УГИБДД по Белгородской области
Авария произошла 28 марта в Северном. Участниками ДТП стали следовавший по маршруту № 238 «ЛиАЗ», УАЗ и «Лада Калина», сообщили в региональной ГИБДД. В момент аварии в салоне автобуса было восемь пассажиров.
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Авария

Авария произошла 28 марта около 13:45 на седьмом километре дороги «Подъезд к г. Белгороду» в Северном. Автобус «ЛиАЗ», за рулём которого был 52-летний водитель, столкнулся с УАЗом под управлением 36-летнего мужчины. После этого УАЗ врезался в «Ладу Калину».

В момент ДТП в салоне автобуса, ехавшего по маршруту № 238, находились восемь пассажиров. Пострадавших нет. По предварительным данным, у автомобиля УАЗ отказали тормоза.

Ранее стало известно о жёсткой аварии в Краснояружском районе. Там автомобиль сбил лося. Водитель пострадал. Животное погибло.

Фото: УГИБДД по Белгородской области
В белгородском МВД рассказали подробности жёсткого ДТП с лосем
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#Ольга Аксёнова#Автобус#Авария#ДТП#Уаз#Лада калина#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район#Северный
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