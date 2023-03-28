В тройное ДТП под Белгородом попал автобус

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Авария произошла 28 марта около 13:45 на седьмом километре дороги «Подъезд к г. Белгороду» в Северном. Автобус «ЛиАЗ», за рулём которого был 52-летний водитель, столкнулся с УАЗом под управлением 36-летнего мужчины. После этого УАЗ врезался в «Ладу Калину».
В момент ДТП в салоне автобуса, ехавшего по маршруту № 238, находились восемь пассажиров. Пострадавших нет. По предварительным данным, у автомобиля УАЗ отказали тормоза.
Ранее стало известно о жёсткой аварии в Краснояружском районе. Там автомобиль сбил лося. Водитель пострадал. Животное погибло.