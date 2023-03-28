В Белгородской области задержали москвичку с гранатами и патронами

Около российско-украинской границы в Белгородской области задержали женщину. В её сумке нашли гранату Ф-1, дымовую гранату и более 60 патронов. Задержанная объяснила, что посылку получила от мобилизованного мужа. О содержимом она не знала, утверждает россиянка.