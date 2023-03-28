В Белгородской области задержали москвичку с гранатами и патронами

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Около российско-украинской границы в Белгородской области задержали женщину. В её сумке нашли гранату Ф-1, дымовую гранату и более 60 патронов. Задержанная объяснила, что посылку получила от мобилизованного мужа. О содержимом она не знала, утверждает россиянка.
36-летняя мать двоих детей ехала домой в Москву. С собой она везла подозрительную сумку, которую заранее тщательно обмотали скотчем. Сотрудники полиции вскрыли груз и обнаружили необычное содержимое.
Как объяснила москвичка, посылку она получила от мобилизованного в октябре прошлого года мужа. Она периодически навещает супруга в месте дислокации в ЛНР, в том числе вместе с детьми.
Сумку мужчина попросил доставить своему сослуживцу по мотострелковому полку. Посылку женщина забрала. По её словам, о содержимом она не знала.
Груз у женщины изъяли. Правоохранители проводят проверку в отношении москвички и её мужа.