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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Белгородской области задержали москвичку с гранатами и патронами

28 марта 2023, 10:05
Фото: 1MI
Сумку с боеприпасами, по словам женщины, она получила от мобилизованного мужа. Последнего москвичка периодически навещает в месте дислокации в ЛНР. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
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СВО

Около российско-украинской границы в Белгородской области задержали женщину. В её сумке нашли гранату Ф-1, дымовую гранату и более 60 патронов. Задержанная объяснила, что посылку получила от мобилизованного мужа. О содержимом она не знала, утверждает россиянка.

36-летняя мать двоих детей ехала домой в Москву. С собой она везла подозрительную сумку, которую заранее тщательно обмотали скотчем. Сотрудники полиции вскрыли груз и обнаружили необычное содержимое.

Как объяснила москвичка, посылку она получила от мобилизованного в октябре прошлого года мужа. Она периодически навещает супруга в месте дислокации в ЛНР, в том числе вместе с детьми.

Сумку мужчина попросил доставить своему сослуживцу по мотострелковому полку. Посылку женщина забрала. По её словам, о содержимом она не знала.

Груз у женщины изъяли. Правоохранители проводят проверку в отношении москвички и её мужа.

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