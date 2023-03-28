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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:05

В Белгородской области в январе снизилось количество умерших младенцев

28 марта 2023, 06:05
Фото: 1MI
В январе прошлого года в регионе умерли пять новорождённых. В этом году их было двое. Данные привёл Росстат.

В Белгородской области снизилась смертность младенцев. Если в январе 2022 года в регионе умерло пятеро детей в возрасте до года, то в начале текущего года таких случаев зарегистрировали два. По состоянию на январь в области приходится 2,2 умерших младенца на 1000 родившихся. В аналогичный период прошлого года указанный показатель равнялся пяти.

При этом в регионе наблюдается снижение числа родившихся. Если в январе прошлого года на свет появился 861 ребёнок, то в 2023 году — 762.

Уровень смертности также снизился. В январе 2022 года в регионе зарегистрировали 2051 умершего. В январе текущего года показатель снизился до 1919.

В указанный месяц в 2023 году белгородцы заключили 494 брака. В январе 2022 года их было 356. Прирост составил 38,8%.

Разводов также стало больше. В январе 2023 года в регионе зарегистрировали 501 развод, а в 2022 году — 487. Их число выросло на 2,9%.

В Белгородской области за 2022 года снизилась общая смертность населения
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Росстат#Общество#Младенцы#Умершие#Браки#Разводы#Новорождённые#Младенческая смертность
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