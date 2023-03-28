В Белгородской области в январе снизилось количество умерших младенцев

В Белгородской области снизилась смертность младенцев. Если в январе 2022 года в регионе умерло пятеро детей в возрасте до года, то в начале текущего года таких случаев зарегистрировали два. По состоянию на январь в области приходится 2,2 умерших младенца на 1000 родившихся. В аналогичный период прошлого года указанный показатель равнялся пяти.