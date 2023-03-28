В Белгородской области назвали победителей грантового конкурса «Агростартап»

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Десять участников конкурса «Агростартап» получат гранты. Их суммы не превышают 3 млн рублей. В числе победителей — двое фермеров из Белгородского района.
С именами победителей можно ознакомиться на скриншоте ниже.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области поддержат 13 проектов конкурса «Агростартап». На это выделили 62,4 млн рублей, причём почти 60 млн рублей — из федерального бюджета.
В конце января белгородцы начали подавать заявки на участие в конкурсе. Полученные средства разрешили направить на строительство складских и производственных помещений, приобретение оборудования, выкуп земли.