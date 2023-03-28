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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

В Белгородской области назвали победителей грантового конкурса «Агростартап»

28 марта 2023, 12:47
Фото: 1MI
Суммы грантов не превышают 3 млн рублей. Распоряжение со списком победителей опубликовало региональное правительство.
Сюжет
Конкурс

Десять участников конкурса «Агростартап» получат гранты. Их суммы не превышают 3 млн рублей. В числе победителей — двое фермеров из Белгородского района.

С именами победителей можно ознакомиться на скриншоте ниже.

Фото: скриншот из распоряжения правительства Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Белгородской области поддержат 13 проектов конкурса «Агростартап». На это выделили 62,4 млн рублей, причём почти 60 млн рублей — из федерального бюджета.

В конце января белгородцы начали подавать заявки на участие в конкурсе. Полученные средства разрешили направить на строительство складских и производственных помещений, приобретение оборудования, выкуп земли.

Более 60 млн рублей получат белгородские аграрии на поддержку своих проектов
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#Наталья Корявых#Конкурс#Аграрии#Гранты#Поддержка#Белгородская область#Белгородский район#Агростартап#Сельское хозяйство
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