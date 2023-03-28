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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:03

В белгородском МВД рассказали подробности жёсткого ДТП с лосем

28 марта 2023, 08:01
Фото: УМВД по Белгородской области

Белгородец на иномарке сбил лося на дороге

Авария произошла накануне ночью в Краснояружском районе. Водитель превысил скорость. Подробности происшествия сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Накануне ночью 37-летний водитель Hyundai Solaris сбил лося. ДТП произошло в Краснояружском районе.

Автомобилист превысил скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в лося. Белгородец пострадал, а животное погибло.

На днях в Старом Осколе 64-летний водитель на LADA Vesta выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus. В аварии пострадали 72-летняя и 45-летний пассажиры отечественного авто.

24 марта в Старооскольском горокруге в ДТП пострадал пятилетний мальчик. Водитель ВАЗа при выезде со второстепенной дороги не уступил иномарке. Находился ребёнок в отечественном авто.

Пятилетний ребёнок пострадал в ДТП в Белгородской области
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#Наталья Корявых#ДТП#Происшествия#Белгородская область#Краснояружский район#Лось#Водитель#Авария
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