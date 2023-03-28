В белгородском МВД рассказали подробности жёсткого ДТП с лосем

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Накануне ночью 37-летний водитель Hyundai Solaris сбил лося. ДТП произошло в Краснояружском районе.
Автомобилист превысил скорость и не справился с управлением. Машина врезалась в лося. Белгородец пострадал, а животное погибло.
На днях в Старом Осколе 64-летний водитель на LADA Vesta выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus. В аварии пострадали 72-летняя и 45-летний пассажиры отечественного авто.
24 марта в Старооскольском горокруге в ДТП пострадал пятилетний мальчик. Водитель ВАЗа при выезде со второстепенной дороги не уступил иномарке. Находился ребёнок в отечественном авто.