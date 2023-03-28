В Белгороде подвели итоги премии «Поступок» и «За помощь полиции»

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как установило следствие, 6 июня в один из магазинов города Строителя зашёл посетитель в медицинской маске и перчатках, схватил продавщицу за волосы, приставил к её горлу нож и потребовал отдать все наличные деньги. Получив более 12 тыс. рублей, он попытался скрыться.
Очевидцем происшествия стал местный житель, который для начала сообщил об этом в полицию, а потом стал преследовать подозреваемого, задержал его и удерживал до приезда полиции.
Проходя мимо магазина, случайно услышал женский крик о помощи и увидел мужчину летом в тёмной одежде с капюшоном на голове, который явно от неё убегал. Не раздумывая, последовал за ним. Он явно не ожидал погони, свернул за угол и наклонился за пакетом в кустах, где у него была спрятана сменная одежда. Видимо, всё это он спланировал заранее. В этот момент я попытался его задержать, началась борьба, сопротивляясь, он меня укусил за руку. Несмотря на это, я удержал его до приезда полицейских,
лауреат премии Марк Съедин.
Ежегодная премия присуждается Общественным советом при УМВД области и Общественной палатой региона при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Любая премия — это общественное призвание, и эта премия, на мой взгляд, одна из самых авторитетных. Для нас это очень важно, что, формируя гражданское общество, мы говорим о героях, о людях, которые рядом,
помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Также за содействие органам правопорядка в информационном сопровождении деятельности и профилактической работе с населением общественной премией и Почётной грамотой МВД РФ награждены сотрудники ТРК «Мир Белогорья».
Одним из важнейших показателей работы полиции является общественное мнение. По результатам независимых социологических исследований УМВД области на притяжении уже нескольких лет занимает лидирующие позиции по уровню доверия граждан к полиции, а также их защищённости. В этом есть и заслуга средств массовой информации,
заместитель начальника УМВД РФ по Белгородской области Александр Пащенко.