В Белгороде подвели итоги премии «Поступок» и «За помощь полиции»

Как установило следствие, 6 июня в один из магазинов города Строителя зашёл посетитель в медицинской маске и перчатках, схватил продавщицу за волосы, приставил к её горлу нож и потребовал отдать все наличные деньги. Получив более 12 тыс. рублей, он попытался скрыться.