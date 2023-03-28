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В Белгороде планируют установить новый памятник

28 марта 2023, 12:34
Фото: 1MI
Памятник «Белгородцам, награждённым орденом Александра Невского» может появиться в областном центре. Лучший эскиз уже выбрали в ходе конкурса. Согласно распоряжению мэрии, победителем стала скульптор Ольга Трофименко.

В Белгороде завершился конкурс на лучший эскиз памятника «Белгородцам, награждённым орденом Александра Невского». Победителем стала член Союза художников России — скульптор Ольга Трофименко. По условиям конкурса, победителю полагается денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

Помимо самого эскиза памятника, модели и плана его размещения, в документах участника должны были также содержаться сметные расчёты стоимости его создания.

Памятник планируют установить в сквере у храма Почаевской иконы Божьей Матери на бульваре Юности. Инициатором установки монумента стала Белгородская митрополия.

Напомним, что в Центральный парк в Белгороде вновь пообещали вернуть памятник Ленину. Ожидается, что его установят на место через два года, когда закончатся работы по реконструкции рекреационной зоны.

Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два года
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