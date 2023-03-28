В Белгороде планируют установить новый памятник

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Белгороде завершился конкурс на лучший эскиз памятника «Белгородцам, награждённым орденом Александра Невского». Победителем стала член Союза художников России — скульптор Ольга Трофименко. По условиям конкурса, победителю полагается денежный приз в размере 100 тыс. рублей.
Помимо самого эскиза памятника, модели и плана его размещения, в документах участника должны были также содержаться сметные расчёты стоимости его создания.
Памятник планируют установить в сквере у храма Почаевской иконы Божьей Матери на бульваре Юности. Инициатором установки монумента стала Белгородская митрополия.
Напомним, что в Центральный парк в Белгороде вновь пообещали вернуть памятник Ленину. Ожидается, что его установят на место через два года, когда закончатся работы по реконструкции рекреационной зоны.