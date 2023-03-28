В Белгороде капитально отремонтируют 66 многоквартирных домов

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
66 многоэтажек капитально отремонтируют в Белгороде. Работы стартуют в апреле.
Капремонт проведут в шести многоквартирных домах на улице Щорса. Речь о домах №1, №23, №25, №27, №35, №37. Проведут работы за счёт средств собственников.
Дом №1 отремонтируют и внутри, и снаружи. Здание построили в 1972 году. Перечень работ выбирали сами владельцы квартир по время общего собрания. В планах — обновить фасад и кровлю, заменить внутридомовые инженерные системы. Завершить ремонт собираются до конца ноября. После завершения работ пройдёт общественная приёмка. При наличии замечаний подрядчик должен их устранить.
В регионе в 2023 году проведут капремонт 210 МКД. В их числе — девять бывших общежитий. Проведённые мероприятия позволят улучшить жилищные условия 25 тыс. белгородцев.