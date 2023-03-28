В Белгороде капитально отремонтируют 66 многоквартирных домов

Дом №1 отремонтируют и внутри, и снаружи. Здание построили в 1972 году. Перечень работ выбирали сами владельцы квартир по время общего собрания. В планах — обновить фасад и кровлю, заменить внутридомовые инженерные системы. Завершить ремонт собираются до конца ноября. После завершения работ пройдёт общественная приёмка. При наличии замечаний подрядчик должен их устранить.