У белгородца не вышло наказать оскорбившую его в чате «Помощь солдатам» женщину

Мужчину это не остановило: он пошёл в Ровеньский районный суд с жалобой на отказ в возбуждении дела районным прокурором и на решение заместителя прокурора Белгородской области. Но так как срок исковой давности по привлечению к ответственности за оскорбление прошёл, а дело не возбуждалось, суд также отказал белгородцу в его жалобе. Решение не вступило в законную силу.