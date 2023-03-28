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Published Сегодня, 06:57

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У белгородца не вышло наказать оскорбившую его в чате «Помощь солдатам» женщину

28 марта 2023, 06:57
Фото: 1MI
Житель посёлка Ровеньки дважды обращался в прокуратуру с просьбой наказать женщину, которая оскорбила его в чате. Однако ему отказали. Тогда он пошёл в суд, но и в этот раз он получил отказ. Подробности сообщили в Ровеньском районном суде.
Сюжет
Суд

В сентябре 2022 года жителя посёлка Ровеньки, как он посчитал, оскорбила женщина. Произошло это в чате «Помощь солдатам».

Мужчина обратился в районную прокуратуру. Однако прокурор не установил факта оскорбления со стороны женщины. В возбуждении административного дела мужчине отказали.

Тогда белгородец обратился в областную прокуратуру с жалобой. Однако прокурор оставил решение районного ведомства без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Мужчину это не остановило: он пошёл в Ровеньский районный суд с жалобой на отказ в возбуждении дела районным прокурором и на решение заместителя прокурора Белгородской области. Но так как срок исковой давности по привлечению к ответственности за оскорбление прошёл, а дело не возбуждалось, суд также отказал белгородцу в его жалобе. Решение не вступило в законную силу.

Однако не следует думать, что всем удаётся избежать наказания за оскорбления. Так, в Корочанском районе мужчина оболгал учителя своего пасынка посредством голосовых сообщений в родительском чате. За это его отправили на принудительные работы с удержанием части зарплаты.

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#Ольга Аксёнова#Чат#Оскорбление#Жалоба#Прокурор#Суд#Общество#Белгородская область#Ровеньки
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