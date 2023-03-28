У белгородца не вышло наказать оскорбившую его в чате «Помощь солдатам» женщину

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В сентябре 2022 года жителя посёлка Ровеньки, как он посчитал, оскорбила женщина. Произошло это в чате «Помощь солдатам».
Мужчина обратился в районную прокуратуру. Однако прокурор не установил факта оскорбления со стороны женщины. В возбуждении административного дела мужчине отказали.
Тогда белгородец обратился в областную прокуратуру с жалобой. Однако прокурор оставил решение районного ведомства без изменения, а жалобу — без удовлетворения.
Мужчину это не остановило: он пошёл в Ровеньский районный суд с жалобой на отказ в возбуждении дела районным прокурором и на решение заместителя прокурора Белгородской области. Но так как срок исковой давности по привлечению к ответственности за оскорбление прошёл, а дело не возбуждалось, суд также отказал белгородцу в его жалобе. Решение не вступило в законную силу.
Однако не следует думать, что всем удаётся избежать наказания за оскорбления. Так, в Корочанском районе мужчина оболгал учителя своего пасынка посредством голосовых сообщений в родительском чате. За это его отправили на принудительные работы с удержанием части зарплаты.