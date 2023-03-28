ЦСКА может вернуть в команду голкипера Федотова

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу красно-синих.
Отмечается, что к руководству армейцев пока не обращались с таким предложениями ни 26-летний хоккеист, ни его агент.
Прошлым летом Ивана задержали на территории Санкт-Петербурга. Федотов подозревался в уклонении от воинской службы. Голкипера сборной России отправили для прохождения срочной службы в город Северодвинск.
Ранее СМИ сообщали, что руководство ЦСКА не простило Ивану то, что он подписал контракт с «Филадельфией» после завоевания Кубка Гагарина.