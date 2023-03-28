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Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:32

Updated Сегодня, 19:32

ЦСКА может вернуть в команду голкипера Федотова

28 марта 2023, 19:31
ЦСКА готов рассмотреть кандидатуру вратаря Ивана Федотова в качестве игрока команды.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу красно-синих.

Отмечается, что к руководству армейцев пока не обращались с таким предложениями ни 26-летний хоккеист, ни его агент.

Прошлым летом Ивана задержали на территории Санкт-Петербурга. Федотов подозревался в уклонении от воинской службы. Голкипера сборной России отправили для прохождения срочной службы в город Северодвинск.

Ранее СМИ сообщали, что руководство ЦСКА не простило Ивану то, что он подписал контракт с «Филадельфией» после завоевания Кубка Гагарина.

#Спорт
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