Суставы не выдерживают депутатской нагрузки: горсовет принял отставку депутата Бурика

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В ходе 59-й сессии депутаты горсовета поддержали решение депутата Анатолия Бурика о досрочном прекращении полномочий.
Сложить полномочия депутата для меня процедура непростая. Очень трогательная, волнительная. Я так не переживал, когда 55 лет назад женился. Сколько пройдено за эти годы. Видимо потому трогательно, что за долгие годы общения с вами, напряжённой, плодотворной работы, чувствовал свою востребованность и причастность к решаемым проблемам развития нашего города. Но ситуация сложилась так, что по медицинским показателям мои коленные суставы не выдерживают депутатской нагрузки. Я очень долго думал и принял решение заняться ремонтом коленей.
Обратился к депутатам горсовета Анатолий Бурик
Также Бурик подчеркнул, что уезжать никуда не планирует, «сидеть на огороде и диване тоже не собирается». Когда восстановятся колени, депутат пообещал помогать в воспитании подрастающего поколения и участвовать в делах ветеранской организации города.