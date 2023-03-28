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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:15

Суставы не выдерживают депутатской нагрузки: горсовет принял отставку депутата Бурика

28 марта 2023, 14:13
Фото: 1MI

Анатолий Бурик досрочно сложил полномочия депутата горсовета Белгорода

Решение приняли депутаты на 59-й сессии горсовета.

В ходе 59-й сессии депутаты горсовета поддержали решение депутата Анатолия Бурика о досрочном прекращении полномочий. 

Сложить полномочия депутата для меня процедура непростая. Очень трогательная, волнительная. Я так не переживал, когда 55 лет назад женился. Сколько пройдено за эти годы. Видимо потому трогательно, что за долгие годы общения с вами, напряжённой, плодотворной работы, чувствовал свою востребованность и причастность к решаемым проблемам развития нашего города. Но ситуация сложилась так, что по медицинским показателям мои коленные суставы не выдерживают депутатской нагрузки. Я очень долго думал и принял решение заняться ремонтом коленей.
Обратился к депутатам горсовета Анатолий Бурик

Также Бурик подчеркнул, что уезжать никуда не планирует, «сидеть на огороде и диване тоже не собирается». Когда восстановятся колени, депутат пообещал помогать в воспитании подрастающего поколения и участвовать в делах ветеранской организации города.

Фото: sovetdep31.beladm.ru
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