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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

«Страшный день»: как в Белгородской области восстанавливают дома после обстрелов

28 марта 2023, 12:23
Фото: скриншот из видео Telegram-канала «ВЕСТИ. Белгород»

В приграничье Белгородской области продолжают восстановление домов

22 сентября на одной из улиц в Валуйках повреждения получили более 100 домов. Один дом, в котором погиб мужчина, разрушен полностью. Частично уцелел лишь гараж. Кадры с места событий показали в Telegram-канале «Вести. Белгород».

В Валуйском горокруге продолжают восстанавливать дома после обстрелов, несмотря на то, что атаки на муниципалитет продолжаются. Кадры с места работ показали белгородские журналисты.

22 сентября на одну из улиц округа прилетел обломок ракеты. Тогда погиб один мужчина. Его супруга получила ранения. От дома ничего не осталось. На участке остался только повреждённый гараж. Всего на этой улице повреждения разной степени получили более 100 домов.

Ещё в одном доме жил 84-летний пенсионер. Он чудом уцелел. Однако о том страшном дне всё ещё напоминают разрушенная хозпостройка, выбитые взрывной волной окна и изрешечённый забор. Хозяина домовладения забрали родственники.

Директор местного отдела капитального строительства Ольга Колтыкова рассказала, что кровлю дома пенсионера от взрывной волны подняло, а затем опустило на место.

Другой житель горокруга продолжает разбирать завалы. 6 февраля снаряд разорвался прямо во дворе его тёщи. Забора около дома больше нет, часть здания повредило взрывной волной. Строители уже завершают демонтажные работы и продолжают восстанавливать постройку.

С начала СВО в городском округе повреждения разной степени получили 346 частных домовладений и 79 квартир. Как сообщили местные власти, 56 домов и две квартиры находятся в зоне, где введён режим ЧС. Ремонтные работы там пока не ведутся. 276 домов и 76 квартир строители уже восстановили. В работе же находятся четыре домовладения.

Видео: Telegram-канал «ВЕСТИ. Белгород»
В Белгороде за неделю восстановили два домовладения, пострадавших в ходе обстрелов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Происшествия#Восстановительные работы#Восстановление домов#Восстановление#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Видео
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