«Страшный день»: как в Белгородской области восстанавливают дома после обстрелов

С начала СВО в городском округе повреждения разной степени получили 346 частных домовладений и 79 квартир. Как сообщили местные власти, 56 домов и две квартиры находятся в зоне, где введён режим ЧС. Ремонтные работы там пока не ведутся. 276 домов и 76 квартир строители уже восстановили. В работе же находятся четыре домовладения.