«Сотрудники» портала «Госуслуги» и банка убедили белгородца взять кредиты на 1,1 млн

В полицию мужчина обратился накануне. Как рассказал потерпевший, сначала ему позвонил якобы сотрудник интернет-портала «Госуслуги» и сообщил, что его личный кабинет пытаются взломать и взять кредит. Затем с белгородцем связался «сотрудник банка» и заявил клиенту о будто бы одобренном ему кредите и поступившей с интернет-портала заявке об утечке данных.