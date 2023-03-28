«Сотрудники» портала «Госуслуги» и банка убедили белгородца взять кредиты на 1,1 млн

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Мошенники обманули 57-летнего жителя Борисовского района на более чем 1 млн рублей. Под различными предлогами они убедили его взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счёт».
В полицию мужчина обратился накануне. Как рассказал потерпевший, сначала ему позвонил якобы сотрудник интернет-портала «Госуслуги» и сообщил, что его личный кабинет пытаются взломать и взять кредит. Затем с белгородцем связался «сотрудник банка» и заявил клиенту о будто бы одобренном ему кредите и поступившей с интернет-портала заявке об утечке данных.
Аферисты убедили потерпевшего оформить кредит, а деньги перевести на якобы безопасный счёт. При этом деньги жителю региона обещали вернуть.
Как уточнили правоохранители, мужчина взял четыре кредита на общую сумму более 1 млн рублей. Когда он понял, что его обманули, обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.