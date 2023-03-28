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«Сотрудники» портала «Госуслуги» и банка убедили белгородца взять кредиты на 1,1 млн

28 марта 2023, 09:37
Фото: 1MI
Аферист, выдававший себя за сотрудника интернет-портала «Госуслуги», позвонил мужчине и сообщил, что на него хотят взять кредит. После этого с потерпевшим связался лжесотрудник банка и убедил перевести деньги на «безопасный счёт». Подробности рассказали в региональном УМВД.

Мошенники обманули 57-летнего жителя Борисовского района на более чем 1 млн рублей. Под различными предлогами они убедили его взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счёт».

В полицию мужчина обратился накануне. Как рассказал потерпевший, сначала ему позвонил якобы сотрудник интернет-портала «Госуслуги» и сообщил, что его личный кабинет пытаются взломать и взять кредит. Затем с белгородцем связался «сотрудник банка» и заявил клиенту о будто бы одобренном ему кредите и поступившей с интернет-портала заявке об утечке данных.

Аферисты убедили потерпевшего оформить кредит, а деньги перевести на якобы безопасный счёт. При этом деньги жителю региона обещали вернуть.

Как уточнили правоохранители, мужчина взял четыре кредита на общую сумму более 1 млн рублей. Когда он понял, что его обманули, обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

Белгородка дважды попала на удочку мошенников и оформляла кредиты в банке
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Борисовский район#Мошенники#Кредит#Госуслуги#Банк#Займы
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