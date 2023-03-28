СКФУ запускает новую образовательную программу в области уличной культуры и спорта

Программа поможет выпускникам вузов и колледжей получить образование и усовершенствовать свои навыки в социальном и бизнес-проектировании. Они узнают об эффективном управлении командой и о привлечении ресурсов в сообщество. Кроме того, им первым в России вручат удостоверение о повышении квалификации гособразца в области уличной культуры и спорта.