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СКФУ запускает новую образовательную программу в области уличной культуры и спорта

28 марта 2023, 09:32
Северо-Кавказский федеральный университет и общероссийская общественная организация «Улицы России» сообщили о запуске образования в области уличной культуры и спорта.

28 марта по этому поводу состоялась пресс-конференция, на которой был дан старт регистрации на программу повышения квалификации «Менеджмент уличных культур». Ее запуск был осуществлен на базе СКФУ, сообщает newstracker.

На пресс-конференцию прибыли заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова и председатель общероссийской общественной организации «‎Улицы России», советник губернатора Ставропольского края по молодежной политике Валентин Работенко. С приветствием выступил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

По его мнению, университет является тем местом, где сконцентрировано большое количество талантливых и спортивных людей. Здесь развиваются тренды молодежной среды на Северном Кавказе. Эта программа позволит создать новый культурный код государства. При этом спорт и здоровый образ жизни будут популяризироваться.

Программа поможет выпускникам вузов и колледжей получить образование и усовершенствовать свои навыки в социальном и бизнес-проектировании. Они узнают об эффективном управлении командой и о привлечении ресурсов в сообщество. Кроме того, им первым в России вручат удостоверение о повышении квалификации гособразца в области уличной культуры и спорта.

Цель программы «Менеджмент уличных культур» состоит в том, чтобы освоили профессиональные компетенции в области менеджмента уличных культур те учащиеся, которые получили высшее или среднее специальное образование либо находятся в процессе его получения.

Работенко сообщил, что в РФ впервые запускают программу профессионального образования в сфере уличной культуры и спорта. Пока это только повышение квалификации, но в дальнейшем с помощью такого партнера, как СКФУ, это станет полноценным высшим образованием.

Заканчивая обучение, выпускники получат удостоверение государственного образца. Отмечается, что программа рассчитана на обучение в онлайн-формате. Ее продолжительность составит 108 академчасов, а курс обучения разделен на три модуля: «Личность», «Общее» и «Профессиональное». Модули содержат лекции и практические работы с опытными специалистами в сфере уличной культуры и спорта.

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