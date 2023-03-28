Россиянину придётся восемь лет не есть и не пить, чтобы накопить на квартиру

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Цены на жильё в России увеличились стремительнее, чем доходы населения. Если в 2019 году можно было купить квартиру в новостройке за шесть лет, откладывая всю зарплату, то сейчас придётся копить восемь лет. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
«Доступность жилья… так и не растёт. То есть мы её, с одной стороны, повышаем за счёт того, что ставку выгодной делаем, но вот этот вот рост стоимости, он скрадывает преимущество, которое даёт снижение ставок», — цитирует издание Данилова со ссылкой на РИА «Новости».
По словам эксперта, к росту цен привела программа льготной ипотеки, которая была принята как антикризисная мера. Несмотря на то, что такая ипотека помогла, вероятно, она привела к большой разнице цен между первичным и вторичным жильём.
Белгородцам же, желающим купить свой дом, копить придётся ещё дольше — 10 лет. При этом на дом стоимостью в среднем 5,5 млн рублей придётся откладывать всю зарплату — 47,5 тыс. рублей.