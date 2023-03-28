Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Россиянину придётся восемь лет не есть и не пить, чтобы накопить на квартиру

28 марта 2023, 13:42
Фото: 1MI

В ЦБ сообщили о значительном превышении роста цен на жильё над доходами граждан

Среднестатистическому жителю страны придётся восемь лет не есть и не пить, чтобы купить квартиру в новостройке, пишут «Новые известия». Ещё в 2019 году было достаточно шести лет.

Цены на жильё в России увеличились стремительнее, чем доходы населения. Если в 2019 году можно было купить квартиру в новостройке за шесть лет, откладывая всю зарплату, то сейчас придётся копить восемь лет. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

«Доступность жилья… так и не растёт. То есть мы её, с одной стороны, повышаем за счёт того, что ставку выгодной делаем, но вот этот вот рост стоимости, он скрадывает преимущество, которое даёт снижение ставок», — цитирует издание Данилова со ссылкой на РИА «Новости».

По словам эксперта, к росту цен привела программа льготной ипотеки, которая была принята как антикризисная мера. Несмотря на то, что такая ипотека помогла, вероятно, она привела к большой разнице цен между первичным и вторичным жильём.

Белгородцам же, желающим купить свой дом, копить придётся ещё дольше — 10 лет. При этом на дом стоимостью в среднем 5,5 млн рублей придётся откладывать всю зарплату — 47,5 тыс. рублей.

Белгородцам в среднем придётся копить на свой дом почти 10 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Затраты увеличились, а жильё не получили: белгородцы вновь жалуются на ДубровкуСтало известно, как многодетным белгородцам получить новое жильёКак белгородцам получить новое жильё, если старое разрушено из-за обстрела
#Ольга Аксёнова#Доходы#Рост цен#Цб#Экономика
Подпишитесь
Бежать пришлось дважды — из Славянска и из Журавлёвки: история мамы шести детей
Сегодня, 07:08
Затраты увеличились, а жильё не получили: белгородцы вновь жалуются на Дубровку
Сегодня, 08:37
В Белгородской области попрощались с Героем России
Сегодня, 06:40
Кронировать нельзя спилить: сколько деревьев вырубят в парке Победы в Белгороде
Сегодня, 12:17
Владельцы Белгородской области. Как Владимир Чуев («ВладМиВа») дал всем по зубам
Сегодня, 09:22
Град обреченный: чем заняты подростки на закрытой детской площадке в центре Белгорода
Сегодня, 06:58