Россиянину придётся восемь лет не есть и не пить, чтобы накопить на квартиру

Цены на жильё в России увеличились стремительнее, чем доходы населения. Если в 2019 году можно было купить квартиру в новостройке за шесть лет, откладывая всю зарплату, то сейчас придётся копить восемь лет. Об этом рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.