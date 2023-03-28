Прокуратура заставила Белоблводоканал отремонтировать изношенные объекты в 12 сёлах

Проблемные объекты обнаружили в самой Короче, а также сёлах Анновка, Белый Колодец, Бехтееевка, Большая Халань, Ивица, Клиновец, Короткое, Мазикино, Нечаево, Погореловка и в хуторе Объединённый. Дело в том, что проведение текущего ремонта не обеспечивает бесперебойное снабжение жителей водой.