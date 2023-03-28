Прокуратура заставила Белоблводоканал отремонтировать изношенные объекты в 12 сёлах

Posted 28 марта 2023, 09:22
Published 28 марта 2023, 09:22
Modified 28 марта 2023, 09:24
Updated 28 марта 2023, 09:24
В Короче и 11 сёлах Корочанского района проведут капитальный ремонт объектов водоснабжения после проверки прокуратуры. Ремонт не проводился в течение длительного времени.
Как уточнили в надзорном ведомстве, обновление требуется 37 объектам. Речь о водонапорных башнях, скважинах, очистных сооружениях и сетях водоснабжения с износом оборудования 95% и 100%.
Проблемные объекты обнаружили в самой Короче, а также сёлах Анновка, Белый Колодец, Бехтееевка, Большая Халань, Ивица, Клиновец, Короткое, Мазикино, Нечаево, Погореловка и в хуторе Объединённый. Дело в том, что проведение текущего ремонта не обеспечивает бесперебойное снабжение жителей водой.
Прокурор обратился в суд с иском к ГУП «Белоблводоканал», чтобы обязать организацию провести ремонт объектов. Исковые требования суд удовлетворил.