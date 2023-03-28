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Posted 28 марта 2023, 09:22

Published 28 марта 2023, 09:22

Modified 28 марта 2023, 09:24

Updated 28 марта 2023, 09:24

Прокуратура заставила Белоблводоканал отремонтировать изношенные объекты в 12 сёлах

Прокуратура заставила Белоблводоканал отремонтировать изношенные объекты в 12 сёлах

28 марта 2023, 09:22
Фото: 1MI
Сюжет
Прокуратура
При проверке в Корочанском районе прокуратура выявила ряд объектов водоснабжения, которые не ремонтировали длительное время. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Короче и 11 сёлах Корочанского района проведут капитальный ремонт объектов водоснабжения после проверки прокуратуры. Ремонт не проводился в течение длительного времени.

Как уточнили в надзорном ведомстве, обновление требуется 37 объектам. Речь о водонапорных башнях, скважинах, очистных сооружениях и сетях водоснабжения с износом оборудования 95% и 100%.

Проблемные объекты обнаружили в самой Короче, а также сёлах Анновка, Белый Колодец, Бехтееевка, Большая Халань, Ивица, Клиновец, Короткое, Мазикино, Нечаево, Погореловка и в хуторе Объединённый. Дело в том, что проведение текущего ремонта не обеспечивает бесперебойное снабжение жителей водой.

Прокурор обратился в суд с иском к ГУП «Белоблводоканал», чтобы обязать организацию провести ремонт объектов. Исковые требования суд удовлетворил.

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